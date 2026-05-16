Анвар Гатиятулин объяснил причины поражения от «Локомотива» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды от ярославского «Локомотива» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 1:4, и теперь ярославцы ведут в серии 2-1.

На послематчевой пресс-конференции Гатиятулин подробно разобрал причины неудачи. Ключевым фактором, по его словам, стала разница в реализации моментов.

«Уступили прежде всего в нацеленности на ворота. Соперник выжал голы из своих моментов, а мы – нет, — заявил наставник казанцев. — Плотная игра, надо было больше угрожать воротам, не всё получалось. Создавали моменты, у нас хорошие моменты были, но не получилось немного в завершении», – приводит слова наставника «Ак Барса» корреспондент «ТИ-Спорта».

Тренер отметил, что его команда не сдавалась даже после неудачного начала.

«Так сложился матч, но он не закончился в первом периоде, мы играли до конца, создавали моменты, в том числе в пятиминутном большинстве, но не хватило реализации», — подчеркнул Гатиятулин. При этом он признал, что полностью доминировать на протяжении всей игры невозможно: «На протяжении всего матча сложно всё время доминировать, где-то инициатива у нас была, где-то у соперника, он использовал свои моменты, а мы — нет. Такое бывает».

Говоря о тактической стороне, Гатиятулин сообщил, что команда продолжает анализировать свои ошибки и учиться на опыте.

«Мы всегда анализируем происходящее, идём с опытом, какие-то моменты учитываем при подготовке к матчу и из нашего прошлого, — объяснил он. — Каждый матч может складываться по-разному, мы прилагаем все усилия для успеха. Соперник изучает нас, мы изучаем их».

Особое внимание тренер уделил атакующим действиям. «На протяжении всего сезона ведём активную игру в атаке, защитников подключаем впереди, не всё работает, сегодня недостаточно было таких моментов, но мы разберём матч», — пообещал Гатиятулин.

Также Гатиятулин прокомментировал возможные неудобства, связанные с переездами. Напомним, что команда добиралась до Казани на поезде. «Мы так же и в Ярославль ехали на поезде, как я и говорил, надо быть готовым к игре в любых обстоятельствах», — философски заметил главный тренер «Ак Барса».

В завершение он призвал не драматизировать ситуацию, а сосредоточиться на следующих матчах.

«Матчи могут по-разному складываться, надо к этому готовиться, что-то доставать из себя. Идёт серия, идём шаг за шагом. Понимаем, на какой стадии играем, где-то эмоции были, но хорошо оборонялись», — резюмировал Гатиятулин.

Четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина также состоится в Казани 17 мая. «Ак Барсу» необходимо побеждать, чтобы вновь сравнять счёт в противостоянии.