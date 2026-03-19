Анвар Гатиятулин объяснил, почему против «Сочи» играл резервный состав «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по завершении матча с «Сочи» (4:2) объяснил, почему против южан играл резервный состав команды.

«Сегодня ввели в состав ребят из обоймы – это тоже часть подготовки к плей-офф. Много времени провели в атаке, создавали хорошие моменты. Это командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку», – сказал Гатиятулин.

Вчера определился соперник «Ак Барса» по первому раунду. Им стал челябинский «Трактор».