news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
19 марта 2026

Анвар Гатиятулин объяснил, почему против «Сочи» играл резервный состав «Ак Барса»

Читайте нас в
Телеграм
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по завершении матча с «Сочи» (4:2) объяснил, почему против южан играл резервный состав команды.

«Сегодня ввели в состав ребят из обоймы – это тоже часть подготовки к плей-офф. Много времени провели в атаке, создавали хорошие моменты. Это командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку», – сказал Гатиятулин.

Вчера определился соперник «Ак Барса» по первому раунду. Им стал челябинский «Трактор».

#ХК Ак барс #хк сочи
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров