Анвар Гатиятулин объяснил, почему новым капитаном в «Ак Барсе» стал Марченко

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил, почему с сезона КХЛ 2025/26 новым капитаном команды стал защитник Алексей Марченко.

Ранее эту роль в клубе выполнял нападающий Дмитрий Яшкин.

«Появилась информация от Димы Яшкина. Произошли некоторые изменения в жизни. Роль капитана требует дополнительной нагрузки, поэтому мы решили снять ее, чтобы он сосредоточился на игре. Инициатива от Димы? Все решения принимаются главным тренером. Поговорили с Димой, договорились», – цитирует Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Отметим, что Яшкину не нашлось места и среди ассистентов капитана. Ими стали Александр Барабанов, Никита Лямкин и Кирилл Семенов.

Напомним, что в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта» «Ак Барс» занял четвертое место в командном зачете, уступив место в тройке футбольному «Рубину», министерству спорта Татарстана и команде «КАМАЗ-Мастер».