Анвар Гатиятулин объяснил, почему Дмитрий Яшкин не попадает в основной состав «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по окончании матча с «Авангардом» (1:2) объяснил, почему последние три игры нападающий Дмитрий Яшкин оказывается вне основного состава.

«Принципы выбора состав не меняется – мы изучаем состояние команды, разбираем предыдущий матч. Состав на эту игру определяли состав после игры с «Автомобилистом», в котором одержали победу, все ребята сыграли на хорошем уровне, поэтому решили не менять состав. Эту игру мы тоже разберём завтра, возможно, в матче с «Барысом» будут изменения» – сказал Гатиятулин.

После 43 матчей «Ак Барс» располагается на третьем месте Восточной конференции.