Анвар Гатиятулин объяснил отсутствие Яруллина и Кателевского в матче с «Авангардом»

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил отсутствие защитников Альберта Яруллина и Дмитрия Кателевского в матче против «Авангарда».

«У нас есть обойма, мы не живём сиюминутной ситуацией, а хотим посмотреть всех ребят, дать им игровую практику на уровне КХЛ перед плей-офф, а кому-то из основного состава дать передохнуть. Ротация связана с этим», – сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Следующий матч «Ак Барс» проведет против «Спартака» 10 марта.