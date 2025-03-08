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На главную ТИ-Спорт 8 марта 2025 21:23

Анвар Гатиятулин объяснил отсутствие Яруллина и Кателевского в матче с «Авангардом»

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Анвар Гатиятулин объяснил отсутствие Яруллина и Кателевского в матче с «Авангардом»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил отсутствие защитников Альберта Яруллина и Дмитрия Кателевского в матче против «Авангарда».

«У нас есть обойма, мы не живём сиюминутной ситуацией, а хотим посмотреть всех ребят, дать им игровую практику на уровне КХЛ перед плей-офф, а кому-то из основного состава дать передохнуть. Ротация связана с этим», – сказал Гатиятулин в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Следующий матч «Ак Барс» проведет против «Спартака» 10 марта.

#ХК Ак барс #кхл #спорт
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