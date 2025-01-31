Анвар Гатиятулин объяснил отсутствие Ника Петана в игре с «Ладой»

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин, подводя итог гостевого матча с «Ладой», в котором его команда выиграла 3:1, объяснил отсутствие в составе канадского форварда Ника Петана.

«Ребятам, на которых выпадает большая нагрузка, мы даём возможность восстановиться. Тем более, у Ника есть небольшое повреждение, и мы не стали форсировать его восстановление», – сказал наставник «Ак Барса».

Также он объяснил перестановку Дениса Комкова на фланг четвертого звена вместо Никиты Дыняка.

«Дыняк вчера не очень хорошо себя чувствовал, а из резерва с командой поехал только Денис Комков. Решение очевидное, он сыграл хорошо, выполнил то, что требовалось.

Следующую игру «Ак Барс» проведет в Санкт-Петербурге 4 февраля против местного СКА.