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На главную ТИ-Спорт 31 января 2025 21:24

Анвар Гатиятулин объяснил отсутствие Ника Петана в игре с «Ладой»

Анвар Гатиятулин объяснил отсутствие Ника Петана в игре с «Ладой»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин, подводя итог гостевого матча с «Ладой», в котором его команда выиграла 3:1, объяснил отсутствие в составе канадского форварда Ника Петана.

«Ребятам, на которых выпадает большая нагрузка, мы даём возможность восстановиться. Тем более, у Ника есть небольшое повреждение, и мы не стали форсировать его восстановление», – сказал наставник «Ак Барса».

Также он объяснил перестановку Дениса Комкова на фланг четвертого звена вместо Никиты Дыняка.

«Дыняк вчера не очень хорошо себя чувствовал, а из резерва с командой поехал только Денис Комков. Решение очевидное, он сыграл хорошо, выполнил то, что требовалось.

Следующую игру «Ак Барс» проведет в Санкт-Петербурге 4 февраля против местного СКА.

#Анвар Гатиятулин #ХК Ак барс #хк лада
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