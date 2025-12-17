Анвар Гатиятулин об усилении команды: Рассматриваем разные варианты во все линии

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру голкипера Максима Арефьева, уход Михаила Бердина, а также ответил на вопрос об усилении команды в ближайшее время.

– При выборе вратаря на матч мы учитываем разные факторы. Максим сыграл хороший матч, важный для него – первая победа в сезоне. Здесь ещё важный момент, что бэкапом был молодой Михаил Коновалов, поэтому ответственность ещё выше. Максим сыграл уверенно, было много бросков, он подчищал ошибки, и ребята ему в этом помогали.

– Только что стало известно об обмене Михаила Бердина в «Сибирь». Будете ли вы искать ещё одного вратаря?

– Михаила мы благодарим за его работу и время в нашей команде, но в хоккейной жизни так бывает, желаем ему удачи. Что касается усилений, то рассматриваем разные варианты во все линии. Сейчас пока обсуждать смысла нет, когда будет что-то по факту, тогда обсудим, – приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.

После 37 игр «Ак Барс» занимает вторую строчку с 50 очками в турнирной таблице КХЛ на «Востоке». От лидера конференции – магнитогорского «Металлурга» – татарстанцы отстают на три очка.

Ближайшие две встречи казанцы проведут на выезде: 18 декабря против СКА в Санкт-Петербурге и 20 декабря с «Салаватом Юлаевым» в Уфе.