Анвар Гатиятулин - об Арефьеве: «Макс показал, что мы можем на него рассчитывать»

Фото: ak-bars.ru

Наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, почему решил поставить в ворота Максима Арефьева на третью игру серии с минским «Динамо». Он отметил игру 22-летнего голкипера Максима Арефьева, отстоявшего «на ноль» в этом поединке.

«Мы внимательно подходим к состоянию вратарской линии. Макс показал, что мы можем на него рассчитывать, чтобы правильно распределять нагрузку. Он показывал своей игрой, что прибавляет с каждым матчем, поэтому никакого удивления нет. Он заслужил это своей работой», – отметил специалист.