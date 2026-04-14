news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 14 апреля 2026 00:04

Анвар Гатиятулин - об Арефьеве: «Макс показал, что мы можем на него рассчитывать»

Читайте нас в
Телеграм
Анвар Гатиятулин - об Арефьеве: «Макс показал, что мы можем на него рассчитывать»
Фото: ak-bars.ru

Наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, почему решил поставить в ворота Максима Арефьева на третью игру серии с минским «Динамо». Он отметил игру 22-летнего голкипера Максима Арефьева, отстоявшего «на ноль» в этом поединке.

«Мы внимательно подходим к состоянию вратарской линии. Макс показал, что мы можем на него рассчитывать, чтобы правильно распределять нагрузку. Он показывал своей игрой, что прибавляет с каждым матчем, поэтому никакого удивления нет. Он заслужил это своей работой», – отметил специалист.

news_right_1
news_right_2
news_bot
«Новая волна» в 2026 году пройдет в Казани

Венгрия без Орбана: сохранится ли пророссийский курс при новом премьере

