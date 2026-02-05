Анвар Гатиятулин о поражении «Трактору»: «Не самый удачный матч»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги встречи с «Трактором».

Казанская команда потерпела поражение со счетом 0:4.

«Не самый удачный матч, как и эта пятиматчевая серия после Дальнего Востока. По игре… Наверное, нет смысла говорить, что не забиваем с отличных позиций в хорошо созданных моментах. Это наши проблемы. Очень кстати будет эта пауза – нужно перезагрузить головы. Нашим болельщикам спасибо за поддержку», – цитирует Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

КХЛ уходит на паузу в связи с проведением Матча Звезд. Следующую встречу в регулярном чемпионате казанский клуб проведет с «Торпедо» 12 февраля.