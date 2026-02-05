news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 5 февраля 2026 08:04

Анвар Гатиятулин о поражении «Трактору»: «Не самый удачный матч»

Читайте нас в
Телеграм
Анвар Гатиятулин о поражении «Трактору»: «Не самый удачный матч»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги встречи с «Трактором».

Казанская команда потерпела поражение со счетом 0:4.

«Не самый удачный матч, как и эта пятиматчевая серия после Дальнего Востока. По игре… Наверное, нет смысла говорить, что не забиваем с отличных позиций в хорошо созданных моментах. Это наши проблемы. Очень кстати будет эта пауза – нужно перезагрузить головы. Нашим болельщикам спасибо за поддержку», – цитирует Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

КХЛ уходит на паузу в связи с проведением Матча Звезд. Следующую встречу в регулярном чемпионате казанский клуб проведет с «Торпедо» 12 февраля.

#ХК Ак барс #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сергей Иванов: Обсуждаем появление прямых авиарейсов из Казани в Саудовскую Аравию и Оман

Сергей Иванов: Обсуждаем появление прямых авиарейсов из Казани в Саудовскую Аравию и Оман

4 февраля 2026
Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая снова стал лучшим аэропортом года

Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая снова стал лучшим аэропортом года

4 февраля 2026