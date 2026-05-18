Анвар Гатиятулин номинирован КХЛ на приз «Лучшему тренеру»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин стал номинантом на приз «Лучшему тренеру» по итогам сезона-2025/26 Континентальной хоккейной лиги. Также в число претендентов вошли наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов и «Металлурга» Андрей Разин.

«Салават Юлаев» стал пятым в «регулярке» и дошел до четвертьфинала плей-офф КХЛ, вылетев от «Локомотива» (0-4 в серии).

«Металлург» является победителем регулярного чемпионата-2025/26 и обладателем Кубка континента. В полуфинале розыгрыше Кубка Гагарина «Магнитка» уступила «Ак Барсу» (1-4 в серии).

«Ак Барс» по итогам регулярного чемпионата занял третье место в Восточной конференции. В плей-офф КХЛ подопечные Анвара Гатиятулина выступают в финале розыгрыша против ярославского «Локомотива». На данный момент счет в серии – 2-2.

Ближайший матч финальной серии между «Ак Барсом» и «Локомотивом» пройдет 19 мая в Ярославле. Начало – в 19:00 мск.