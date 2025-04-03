Анвар Гатиятулин не согласился, что «Ак Барс» играл прямолинейно в пятом матче с «Авто»

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (0:2) объяснил журналистам, что причина поражения его команды только в том, что допустили на пару результативных ошибок больше.

На уточняющий вопрос, согласен ли он, что казанская команда играла слишком прямолинейно в завершении, специалист ответил отрицательно.

«Не соглашусь. Как ранее и говорил, играют два равных соперника, и инициатива переходит от одной команды к другой. И у нас были хорошие отрезки, и у соперника. Но соперник ими воспользовался, а мы – нет», – сказал Гатиятулин.

Напомним, следующий матч серии пройдет в Казани, в субботу, 5 апреля. Начало встречи на льду «Татнефть Арены» в 17:00 по московскому времени.