Анвар Гатиятулин назвал причины разгромного поражения от минского «Динамо» (7:3)

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры своей команды после поражения от минского «Динамо» (7:3) и рассказал о главной задаче на сезон.

- Почти два месяца у нас получалось, вне зависимости от предыдущего матча, выходить на следующую игру с правильным настроем и концентрацией. Сегодня эта серия прервалась, было много небрежности, неточных передач. Во второй половине матча удалось это убрать, но счёт был уже крупный.

– Что стало причиной небрежности, которая была в начале матча?

– Одна из важных задач на сезон – обрести основательность. В том году у нас тоже были перепады. Почти два месяца у нас получалось держать стабильность, сегодня не получилось. Нужно правильно оценивать и своё состояние, и реакцию на эти семь пропущенных шайб. Потому что шесть шайб от «Авангарда» в сентябре многое нам дали и в плане подготовки, и в плане ответственности к каждому матчу, – сказал Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.

«Ак Барс» после 27 матчей по-прежнему находится на 2 месте с 36 очками зоны «Восток». На одну позицию отстает омский «Авангард» (35 очков). А возглавляет турнирную таблицу чемпионата магнитогорский «Металлург» (42 очка). Минское «Динамо» идет на 3 месте с 37 очками на «Западе».

Ближайшую встречу татарстанская команда проведет на домашнем стадионе «Татнефть-Арена» против московского ЦСКА 18 ноября. Время начала матча- 19:00 мск.