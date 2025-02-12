Анвар Гатиятулин назвал причины поражения «Торпедо»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по окончании матча с «Торпедо» (1:5) назвал причины поражения.

«Была пауза, после насыщенного календаря дали ребятам возможность отдохнуть, уделили внимание восстановлению, потому что впереди месяц игры через день, через два. Возможно, выпали из ритма, потому что упала командная скорость. Чаще обычного ошибались в передачах и сменах. Надо отдать должное сопернику – не дали нам вернуться в игру. Тем не менее спасибо болельщикам за поддержку», – цитирует Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Следующий матч казанский клуб проведет против «Салавата Юлаева» 14 февраля.