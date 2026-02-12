Анвар Гатиятулин: «Наш хоккей подразумевает риск»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отметил важность волевой победы над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В этой связи наставника татарстанцев заявил, что его команда в последних играх попала в полосу неудач, когда по многим компонентам его подопечные превосходили соперника, но результат складывался не в пользу казанцев.

– Перед овертаймом от вас была длинная и эмоциональная речь. Можете рассказать, о чём говорили в этот момент?

– Нужно было напомнить ребятам, что в предыдущих играх мы уступали по буллитам, в овертаймах. Матч эмоциональный, не всё получалось, в конце было много эмоций – нужно было сыграть с холодной головой. Важно было контролировать шайбу, акцентировал внимание на этом. Ребята ­– молодцы, с первой смены здорово сыграли, создали момент и победили.

– Вы не считаете, что это вымученная победа? При счёте 1:3 был ключевой момент с выходом 1 на 1 к вашим воротам, в случае гола шансов бы не было.

– Если вам так показалось, то мне нет. Наш хоккей подразумевает риск. Да, случилась ошибка, но играет команда, и в этом моменте Тимур нас выручил. Кто воспользуется своими активными отрезками и моментами, тот и побеждает – сказал Гатиятулин журналистам во время послематчевой пресс-конференции.

«Ак Барс» после 55 матчей расположился на третьем месте с 75 очками в турнирной таблице КХЛ на «Востоке». В ближайшее время татарстанской команде предстоит провести три матча на выезде против «Авангарда» (17 февраля), «Лады» (19 февраля) и «Торпедо» (21 февраля).