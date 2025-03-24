Анвар Гатиятулин - на восьмом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых тренеров КХЛ

Фото: ak-bars.ru

«Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг зарплат главных тренеров команд КХЛ в текущем сезоне.

Первое место в списке занимает Илья Воробьев, возглавляющий ЦСКА (90 млн рублей). Второе – главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин (85 млн рублей). На третьем находится наставник «Металлурга» Андрей Разин (70 млн рублей).

Отметим, что главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин занимает восьмое место в этом рейтинге с зарплатой 40 миллионов рублей. Столько же получают Николай Заварухин («Автомобилист»), Алексей Жамнов («Спартак»), Алексей Кудашов (московское «Динамо») и Игорь Ларионов («Торпедо»).

Напомним, «Ак Барс» завершил регулярный чемпионат КХЛ на пятом месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина казанцы сыграют с «Автомобилистом». Матчи состоятся 26 и 28 марта.