news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 6 сентября 2025 17:56

Анвар Гатиятулин: «Мы ждали от «Металлурга» активной игры»

Читайте нас в
Телеграм
Анвар Гатиятулин: «Мы ждали от «Металлурга» активной игры»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча против «Металлурга». Казанцы завершили встречу в основное время со счетом 3:3. Однако уступили в серии буллитов (1:2).

«Что касается игры, то первый матч – это всегда вопрос контроля эмоций. Мы ждали от соперника активной игры, он играет дома, но в наши планы не входила разница в две шайбы. В принципе, мы выровняли игру, отыгрались с 0:2, с 3:2. Достаточно созидали, но результат определили вратари.

Перед сезоном старались всем давать сыграть: вратарям, полевым, молодёжи. Они получали игровую практику, мы – информацию. Так получилось, что окончательный состав сформировался уже в конце сборов, пару тренировок только провели в таком сочетании. Поэтому есть моменты, где нам не хватает сыгранности. В общем, мы будем смотреть на все позиции и искать разные сочетания. Во вратарской линии у нас тандем, сегодня сыграл Билялов, к следующему матчу мы проанализируем ситуацию и примем решение», – цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

Следующий матч «Ак Барс» проведет на выезде против «Авангарда» (8 сентября).

#ХК Ак барс #Анвар Гатиятулин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим

Минниханов: Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим

5 сентября 2025
Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

6 сентября 2025