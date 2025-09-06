Анвар Гатиятулин: «Мы ждали от «Металлурга» активной игры»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча против «Металлурга». Казанцы завершили встречу в основное время со счетом 3:3. Однако уступили в серии буллитов (1:2).

«Что касается игры, то первый матч – это всегда вопрос контроля эмоций. Мы ждали от соперника активной игры, он играет дома, но в наши планы не входила разница в две шайбы. В принципе, мы выровняли игру, отыгрались с 0:2, с 3:2. Достаточно созидали, но результат определили вратари.

Перед сезоном старались всем давать сыграть: вратарям, полевым, молодёжи. Они получали игровую практику, мы – информацию. Так получилось, что окончательный состав сформировался уже в конце сборов, пару тренировок только провели в таком сочетании. Поэтому есть моменты, где нам не хватает сыгранности. В общем, мы будем смотреть на все позиции и искать разные сочетания. Во вратарской линии у нас тандем, сегодня сыграл Билялов, к следующему матчу мы проанализируем ситуацию и примем решение», – цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

Следующий матч «Ак Барс» проведет на выезде против «Авангарда» (8 сентября).