На главную ТИ-Спорт 18 февраля 2026 09:36

Анвар Гатиятулин: «Миша Фисенко вернулся, ждем еще Степана Фальковского»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по окончании матча с «Авангардом» (5:2) рассказал о состоянии травмированных хоккеистов в команде.

«У нас и Никита Лямкин пропускал продолжительный отрезок, и Альберт Яруллин провёл только второй матч после травмы, которую получил ещё в сентябре, сейчас Миша вернулся. Ждём ещё Степана Фальковского. В любом случае нужно время, ребята благодаря опыту принимают правильные решения, но в любом случае нужно поймать игровой ритм. Одна из наших задач – встроить тех, кто пропустил большие отрезки, чтобы они набрали свою оптимальную форму. И нужно понять, какие сочетания будут наиболее эффективны», – цитирует Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ казанцы проведут против «Лады» 19 февраля.

#ХК Ак барс #кхл
