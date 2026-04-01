Анвар Гатиятулин: «Галимов убрал меня из статистики самых быстрых голов»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал выход своей команды во второй раунд плей-офф. Казанцы одержали победу в пятом матче серии против «Трактора» (2:1 ОТ) и завершили противостояние со счетом 4–1.

«Хорошая командная победа, тяжёлый матч, как и все в этой серии. Ребята проявили самоотверженность, характер», — приводит слова Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта»

Особое внимание тренер уделил голу Артема Галимова, который стал самым быстрым в истории Кубка Гагарина.

«Всегда акцентируем ребят на начало встречи, понимали, что будет тяжёлый матч. Прошлый рекорд по скорости голов в плей-офф был, еще когда я тренировал „Трактор“, Артем меня из этой статистики убрал», — заявил наставник «Ак Барса».

Гатиятулин также разобрал сложности, с которыми столкнулась команда по ходу игры.

«У соперника одна из лучших атак в лиге, хорошо владеют шайбой, держат хорошо, сложно отбирать. Возможно, была лишняя суета, много брака. Были атаки с ходу, позиционные атаки, но где-то не хватало точности», — отметил тренер «Ак Барса».

Он добавил, что в перерыве дал команде чёткую установку: «Мы в перерыве ребятам сказали, что не надо искать лишний пас».

Отдельно Гатиятулин выделил самоотдачу соперника в оборонительных действиях: «Отмечу соперника, много бросков блокировали, когда создавали опасные моменты, не всё доходило до створа».