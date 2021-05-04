Антрополог Каверин: «Татары широко проживают по всем северным провинциям Афганистана»

Он собирается установить детали их происхождения, подтвердить, что у татар Афганистана и Поволжья были разные предки. Об этом во второй части интервью антрополога Sntat. Первая здесь.

Откуда взялась тема афганских татар?

- Святослав, расскажите, как вы узнали, что в Афганистане проживают татары. И почему они вызвали у вас интерес?

- В 2017 году в Кабуле увидел палатку с уличной едой. На вывеске было слово «тотор» (تاتار). Так я вообще узнал, что они там есть. Как антрополог, определенно заинтересован изучать этот народ, поскольку татары – мои соотечественники, это второй народ по численности в стране. А среди моих предков встречалась фамилия Татаренко. Объяснений десять можно найти, почему человек мог носить такую фамилию. Но она была, и я отдаленно к этой теме причастен.

- В каких-то исторических документах упоминаются татары, которые проживают на территории этой страны?

- Историю афганских татар я достаточно подробно изучил по письменным источникам. В британских документах конца XIX века имеется довольно подробное описание, как расширялись общины, именующие себя татарами по северу Афганистана. Но тогда они считались частью группировки хазарейцев, суннитов «шейх али». Татар неоднократно упоминает авторитетная персоязычная афганская хроника «Сирадж ат-Таварих» 1912 года издания. Она повествует о событиях XVIII – XIX веков, заслуживает подробного изучения и полного перевода на русский язык (даже английский вариант был опубликован лишь недавно). Хронику составил придворный писец Файз Мухаммад Катиб из числа хазарейцев. Там приводятся имена Tatar Beg, Hajji Malik Tatar Mazari, Mir Darwish Beg Tatar и названия известных нам «татарских» населённых пунктов. Можно предположить, что именно к началу XX столетия татары Афганистана начали обособляться в отдельную этническую группу. Из русскоязычной литературы первым делом вспомню хрестоматийный труд Л. Темирханова «Хазарейцы: очерки новой истории» (1972): «Племя хазара татар, являвшееся до середины XVIII в. частью дайзейнат, обитало на территории между реками Балхаб и Хульм, а также в Доабе» (стр. 36).

Есть ли у волжан и афганцев общие предки?

- Как связаны афганские татары с поволжскими?

- В изучении этого вопроса все глубоко и взаимосвязано. Занявшись вопросом афганских татар, поинтересовался положением этнических групп, именующих себя татарами, в прочих странах Евразии. В Турции есть татары – потомки солдат Тамерлана и Чингисхана, а также там проживают потомки переселенцев из Крыма и Поволжья. Кроме того, поволжские татары периодически эмигрировали на территорию Ирана. Но в Иране проживают и местные татары, потомки именно тех первых волн миграции времен монгольского нашествия. Есть татары в Румынии, которые являются потомками ногайцев и прочих племен, кочевавших в районе, например, Одессы и далее в западном Причерноморье. Но это очевидная часть татар Восточной Европы. Что касается территории Афганистана (границы которого были оформлены лишь в конце XIX века), правители время от времени переселяли военных конфедератов – татар в разные районы на службу. Не позже XVII века они примкнули к племенам хазарейцев – один из нескольких народов тюрко-монгольского происхождения, говорящий на персидском языке.

Тысячелетиями в Восточной Европе происходила внутренняя миграция и, конечно, происходил приток населения извне, язык мог сменяться с интервалом в несколько веков. Например, на одной территории люди из конкретной популяции могли разговаривать на каком-то архаичном индоевропейском наречии, потом перейти на волжско-финскую речь, затем могли стать балтами, потом – славянами, затем – тюрками, а сейчас опять «обрусели». Вполне возможно, что у любого условно «обрусевшего» сегодня татарина предки могли быть славянами в период сложения Волжской Булгарии. В результате миграции булгар на Волгу местное население стало тюркоязычным, а затем после монгольского нашествия этот самый тюркский язык еще раз сменился. Многочисленные миграции не отменяют того, что основа у населения Поволжья – местная. Татары к Монголии прямого отношения не имеют. В Поволжье пришлого населения было меньше, Золотая Орда политически оформила местное население, включая территорию русских княжеств, в состав своего государства. Вряд ли волжским татарам стоит считать Чингисхана национальным героем, в противовес Ивану Грозному, который якобы учинил страшный геноцид (стоит сравнить с тем же Тамерланом). Антагонизм в Европе между славянами, татарами, финно-уграми в свете отношения к монгольскому нашествию не оправдан. Это была наша общая беда, которая в то же время привела к современному состоянию, позволила и России сложиться как единому государству.

По сути, произошла внутренняя колонизация Орды в обратную сторону. Славяне при участии служилых татар завоевали Орду изнутри. И шло уже обратное движение – с запада на восток, а татары в этом выполняли свою важную историческую, цивилизационную функцию, обеспечивая контакт христианского и мусульманского миров. И при движении Российской империи вглубь Азии именно татары выступали в роли переводчиков и чиновников, а татарское духовенство обеспечивало диалог с элитами Казахстана и Туркестана.

Можно сказать, что татарский мир представляет собой конгломерат очень разных народов, которых объединяют, по сути, название и ряд нюансов языка и истории. Но доля населения, мигрировавшего непосредственно из глубин Центральной Азии на территорию Восточной Европы, была явно меньше, чем в Среднеазиатском междуречье и к югу от Амударьи. Российские татары в своих местах проживания являются вполне коренным народом, который генетически гораздо ближе к местным славянам, финно-уграм и жителям Южной Сибири. Генетическая связь афганских татар с европейскими (крымскими, поволжскими) минимальна.

Почему афганцы ощущают себя татарами?

- Тогда почему все-таки народ в Центральной Азии сейчас себя так называет?

- В течение прошлого столетия потомки хазарейцев решили обособиться. В заметках на Facebook их представители сетуют, что в удостоверении личности (тазкира) они всего лишь «прочие», хотя имеют восемь веков истории за спиной и «старшего брата» в России. Они выступают в прессе, желая показать себя самостоятельным народом, ищут поддержки у татар на Волге и в целом в России. Надо сказать, что в ряде интервью, опубликованных на русском языке, представители афганской общины ни разу не упоминают о том, что их предки считались хазарейцами. Исторический факт следует принять, равно как и то, что эти люди считают нужным называть себя татарами. Они используют этот этноним уже несколько веков, так оформилось их самосознание. Пусть люди станут частью большого татарского мира, если хотят, – может быть, даже в противовес пантюркистским устремлениям Турции. Внутри тюркского мира – у татар свой мир.

- Где в основном проживают татары в Афганистане и сколько их там?

- Татары широко проживают практически по всем северным провинциям Афганистана, а также в крупных городах. Но преимущественно татарское население сконцентрировано в провинциях Саманган, Балх, Баглан. Есть они и в центральной провинции Бамиан, известной своими археологическими памятниками, среди которых разрушенные талибами статуи Будд и небесной красоты озера.

Перепись в Афганистане проводилась порядка 40 назад, поэтому точных сведений о численности татар не знает никто. Кроме того, представители персоязычных этнических групп зачастую учитываются в документах как таджики. В прессе встречаются разные цифры: от 100 тысяч до 1,5 миллионов. Учитывая широту расселения этой этнической группы, можно с достаточной уверенностью ориентироваться на среднее число в 500 тысяч, но, может быть, 300 тысяч – цифра более близкая к реальному положению вещей. Объехать все провинции, запросить данные в местных администрациях сейчас невозможно. Многие районы, где расселены афганские татары, находятся под контролем радикальных террористических групп, туда и местным жителям порой сложно добраться.

На каком языке говорили предки?

- В прессе были материалы о том, что в Афганистане хотят возродить татарский язык. Все-таки какой язык исконный для этого народа?

- Сейчас татары там разговаривают на местных диалектах персидского языка, которые объединяются названием «дари». Представители вели речь о курсах языка татар Казани, Поволжья. Но для соблюдения исторической правды афганские татары могли бы изучать чагатайский язык, потомками которого являются узбекский и уйгурский. Их предки, солдаты-тюрки, которые пришли с Тамерланом, наверняка разговаривали на этом тюркском языке. Поволжский татарский язык к чагатайскому никакого отношения не имеет. Он сложился на основе диалектов совершенно иных групп населения, хотя часть из них и пришла с территории северных районов Средней Азии. В Хорезме на татарском языке, тем более современном, не разговаривали. Если афганские татары хотят установить особые отношения с представителями Поволжья и разговаривать на поволжском тюркском языке, который принято называть татарским, – их воля. Но сомневаюсь, что затея по внедрению именно этого татарского языка удастся без длительного финансирования.

Исследователям можно с позиций лингвистики изучить тот вариант персидского, на котором они сейчас разговаривают. Может быть, в нем найдутся некие тюркизмы, свои особые, характерные, которые не встречаются в речи хазарейцев, таджиков. Да, было бы интересно записать некоторое количество текстов, сказок, песен, историй от местных татар. И путем анализа лексики вычленить хоть что-нибудь, что их отличает от окружающего населения. Нужен лингвист-иранист, который может проанализировать персидский, где могут «торчать колом» тюркизмы. Ходовые слова «кишлок», «айлок» и многие другие – тюркского происхождения, но все они присущи речи таджиков, хазарейцев, аймаков. У меня есть на примете коллеги: антрополог, социолог, лингвист, которым было бы интересно съездить в экспедицию.

Нужно ли объединяться татарам?

- Афганских татар все-таки признали недавно отдельной этнической группой…

- Да, они подали петицию, чтобы сведения о них внесли в текст Конституции Исламской Республики Афганистан, но дело это небыстрое. Несколько лет назад туда включили этническую группу «содот» (Sâdât). Раньше её представителей традиционно относили к хазарейцам, а теперь они ощущают потребность в обособлении.

- И все-таки нельзя полностью отрицать, что у поволжских и афганских татар могут быть общие предки?

- Какой-то процент населения вполне может иметь общих предков, а для того, чтобы уточнить этот вопрос, следует проводить генетические исследования. Потребуется бюджет и обеспечение экспедиции для сбора материалов, в том числе генетических образцов. Кроме того, следует изучить этнографию народа, который, по предварительному описанию, в целом разделяет культуру полиэтничного населения северного Афганистана.

Сейчас, как и 100 лет назад, снова наблюдается тенденция к пантатаризму – объединению всех татар, тюрок и мусульман. На мой взгляд, со стороны руководства и общественности Татарстана логично строить «мосты» для сближения Запада и Востока, способствовать восстановлению, развитию экономических и культурных связей, которые сложились к середине XX века. Мне интересно исследовать этническую группу афганских татар и оценить перспективы взаимодействия ее представителей с татарами России – доброжелательно, трезво и без спекуляций.

- Какие места хотели бы исследовать?

- В районе Сангчарак северной афганской провинции Сари-Пуль расположено селение под названием «Татар» – это одно из приоритетных мест для исследователей. В провинции Панджшер, которую я хочу изучить вдоль и поперек, самая крупная боковая долина – Dara-ye-Hazâra, ущелье Хазарейцев. По большей части это ущелье населяют именно афганские татары, они-то и являются теми хазарейцами. Можно в рамках предстоящей поездки обозреть обе темы: уделить внимание как местной этнографии, древним памятникам Панджшера, так и культуре татар. Причем эта провинция наиболее безопасная в стране. Также следует разыскать в Кабуле и на севере Афганистана следы купечества и белоэмигрантов поволжско-татарского происхождения, о которых представители афганских татар ничего не слышали.

- Есть ли у вас финансовая поддержка? Известно, когда поедете и на сколько?

- В свою последнюю поездку в Кабуле я познакомился с представителями «Благотворительного патриотического фонда Мусульман». Безмерно благодарен этим людям за оказанную в тот период поддержку. Мы продолжаем сотрудничать и вполне возможно, что в будущую экспедицию отправимся совместно, имеются общие интересы. Из-за ряда сложных факторов в международной обстановке, включая транспорт, говорить о сроках трудно. Рассчитываю выехать на месяц в этом году.