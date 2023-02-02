Антонов заявил, что в американском посольстве в РФ работают свыше 130 неграждан США

Соединенные Штаты обходят запреты России по работе американской дипломатической миссии в Москве с помощью найма работников, которые не являются гражданами США. Их насчитывается более 130 человек, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

Еще в середине апреля 2021 года Штаты расширили антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Власти РФ в ответ включили США в список недружественных стран, которым, помимо прочего, запрещено нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран.

«<…> очевидно, что российские рестрикции полностью американцами не выполняются. Они пытаются обойти их. Только по официальным данным сегодня в американском посольстве трудится более 130 так называемых административных работников, которые не являются гражданами США», — поделился своим пониманием ситуации Антонов.

Дипломат добавил, что в том числе и поэтому российская сторона не может избавиться с проблемой дефицита технических сотрудников. Речь идет о специалистах в области связи, электриках, механиках, водителях, плотниках, том персонале, который необходим, «чтобы поддерживать в нормальном состоянии служебные и жилые помещения», уточнил посол.