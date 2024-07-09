news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 9 июля 2024 10:55

Антонов заявил, что США умалчивают, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО

Скопировать ссылку

Посол России в США Анатолий Антонов выступил с критикой позиции американских властей относительно недавнего инцидента с больницей «Охматдет» в Киеве. По его словам, США намеренно замалчивают факт, что повреждения гражданской инфраструктуры были вызваны падением ракеты украинской системы ПВО, передает РИА Новости.

Антонов охарактеризовал реакцию США как «образчик оголтелой антироссийской пропаганды», подчеркнув, что американские официальные лица и СМИ используют трагедию для обвинений в адрес России, не разобравшись в фактах.

Дипломат отметил, что подобные инциденты демонстрируют необходимость прекращения поставок западного оружия Украине, от которого страдают мирные жители как в России, так и на Украине.

Антонов предположил, что данный инцидент, произошедший накануне саммита НАТО в Вашингтоне, может быть использован западными странами как повод для дальнейшей эскалации конфликта и продолжения военных действий.

Министерство обороны России ранее заявило, что разрушения в Киеве были вызваны падением украинской ракеты ПВО, а не преднамеренным ударом по гражданским объектам. Ведомство указало, что опубликованные фото- и видеоматериалы подтверждают эту версию.

#киев #спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2