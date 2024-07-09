Посол России в США Анатолий Антонов выступил с критикой позиции американских властей относительно недавнего инцидента с больницей «Охматдет» в Киеве. По его словам, США намеренно замалчивают факт, что повреждения гражданской инфраструктуры были вызваны падением ракеты украинской системы ПВО, передает РИА Новости.

Антонов охарактеризовал реакцию США как «образчик оголтелой антироссийской пропаганды», подчеркнув, что американские официальные лица и СМИ используют трагедию для обвинений в адрес России, не разобравшись в фактах.

Дипломат отметил, что подобные инциденты демонстрируют необходимость прекращения поставок западного оружия Украине, от которого страдают мирные жители как в России, так и на Украине.

Антонов предположил, что данный инцидент, произошедший накануне саммита НАТО в Вашингтоне, может быть использован западными странами как повод для дальнейшей эскалации конфликта и продолжения военных действий.

Министерство обороны России ранее заявило, что разрушения в Киеве были вызваны падением украинской ракеты ПВО, а не преднамеренным ударом по гражданским объектам. Ведомство указало, что опубликованные фото- и видеоматериалы подтверждают эту версию.