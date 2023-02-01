Антонов нашел противоречие в позиции США по лабораториям на Украине

США противоречат сами себе, делая очередные заявления, касающиеся лабораторий на Украине. Так, они заявляют, что исследования проводились исключительно для мирных целей — для борьбы с пандемией, а не для создания биологического оружия. Однако вызывает сомнения, что этим вопросом занимались военные, а работы были столь оперативно свернуты перед началом СВО, заметил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Ответ очевиден: Вашингтону было и есть, что скрывать. Это, к слову, подтверждает и сам г-н Кирби (координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома — прим. Т-и) , по словам которого проекты были закрыты, а лаборатории деактивированы строго до начала СВО. Иначе говоря, делалось все для того, чтобы результаты исследований не попали в руки российских военных», — подчеркнул дипломат.

К тому же исключительно гражданскую направленность исследований опровергают материалы, попавшие в распоряжение Минобороны России. Они, наоборот, доказывают, что в лабораториях проводились исследования, нацеленные на разработку биологического оружия. Теперь незавершенные исследования — вновь под видом гражданских — оперативно переносятся в страны Центральной Азии и Восточной Европы.