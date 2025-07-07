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Общество 7 июля 2025 15:56

Антоний Швиндт высоко оценил подготовку кадров СИБУРа

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Антоний Швиндт высоко оценил подготовку кадров СИБУРа
Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Замруководителя секретариата вице-премьера РФ Антоний Швиндт в ходе круглого стола на «Казаньоргсинтезе» (входит в СИБУР) высоко оценил системную работу компании в сфере подготовки кадров.

«Сейчас идет борьба за кадры, и, по прогнозам Минтруда, к 2030 году дефицит специалистов превысит 3 миллиона человек, – отметил Швиндт. – Это связано и с демографической ситуацией, и с убытием опытных сотрудников».

В таких условиях компании вынуждены искать таланты на ранних этапах, создавая специализированные классы, кафедры и образовательные программы. Замруководителя секретариата вице-премьера РФ подчеркнул, что СИБУР один из первых начал активно выстраивать взаимодействие с образовательными учреждениями — от школ до университетов.

По мнению Швиндта, важно также расширять работу и с педагогическим сообществом. «Нужно создавать программы подготовки учителей химии, потому что именно от качества школьного образования зависит уровень будущих кадров», — заявил он.

Швиндт предложил активнее вовлекать педагогов в обмен лучшими практиками, например, через участие в профильных конференциях, таких как предстоящий съезд учителей химии.

Правительство России уделяет большое внимание подготовке кадров для химической отрасли. Для вовлечения молодёжи в науку реализуются различные конкурсы, премии и гранты. Из более 900 молодежных лабораторий почти 100 были открыты по направлениям, связанным с химическими науками.

Будущих химиков готовят и в Передовых инженерных школах — в 18 из 50 ПИШ ведется подготовка по направлению химии и материаловедения. Продолжается проект «Приоритет-2030», где порядка 30 вузов (29 из 141) ведут проекты также по этим тематикам.

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