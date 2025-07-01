Антон Зиньковский перейдет из «Спартака» в «Сочи»
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский перейдет в «Сочи». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.
Зиньковский пополнит стан сочинцев на правах аренды, которая продлится до лета 2026 года, сообщает источник.
Напомним, Антон во второй половине сезона 2024/25 выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. За самарцев он отыграл 11 матчей, где отметился одним ассистом.
В минувшем сезоне «Спартак» финишировал четвертым в таблице РПЛ с 57-ю очками. «Сочи» же стали пятыми в Первой лиге с идентичным количеством баллов. В стыковых матчах сочинцы победили «Пари НН» (1:2, 3:1) и вышли в Премьер-лигу.