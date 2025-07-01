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На главную ТИ-Спорт 1 июля 2025 12:42

Антон Зиньковский перейдет из «Спартака» в «Сочи»

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Антон Зиньковский перейдет из «Спартака» в «Сочи»
Фото: spartak.com

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский перейдет в «Сочи». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Зиньковский пополнит стан сочинцев на правах аренды, которая продлится до лета 2026 года, сообщает источник.

Напомним, Антон во второй половине сезона 2024/25 выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. За самарцев он отыграл 11 матчей, где отметился одним ассистом.

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал четвертым в таблице РПЛ с 57-ю очками. «Сочи» же стали пятыми в Первой лиге с идентичным количеством баллов. В стыковых матчах сочинцы победили «Пари НН» (1:2, 3:1) и вышли в Премьер-лигу.

#фк спартак #премьер-лига #спорт #футбол #фк сочи
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