Антон Хазов: «Работа в «КАМАЗе» не про деньги, и не про лавры»

Антон Хазов возглавил челнинский «КАМАЗ» в октябре 2025 года. Наставник «автозаводцев» рассказал о задачах, которое поставило перед ним руководство клуба, о новичках, пополнивших состав в зимнее трансферное окно, а также о нестандартных методах изучения мышления игроков и многом другом – в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту».





Фото: ФК "КАМАЗ"

«Я давно был готов к самостоятельной работе в качестве главного тренера»

– Антон Геннадьевич, вы возглавили «КАМАЗ» в нынешнем сезоне и это фактически ваш первый самостоятельный опыт в роли главного наставника. Были ли моменты сомнения перед вступлением в должность?

– Когда ко мне поступило предложение от «КАМАЗа», я ни секунды не раздумывал. И это не про деньги, не про какие-то лавры. Я давно был готов к самостоятельной работе в качестве главного тренера и это говорили люди в футболе вокруг меня. Считаю, что «КАМАЗ» - это великолепная площадка для старта. Мы предварительно пообщались с президентом клуба Наилем Гамбаровичем Магдеевым и с генеральным директором Иваном Владимировичем Клиповым. Они подчеркнули, что выбрали мою кандидатуру. В ответ я сказал, что для меня это интересный опыт, к которому я готов и приложу все усилия для работы.

– Какие персональные задачи перед вами поставило руководство в момент вступления в должность?

– Команда с начала сезона отличалась смотрибельной игрой и хорошо шла в турнире на шестом месте. Так что основные задачи на сегодняшний день: привлечение болельщиков, радовать качеством и содержанием игры, и взращивать молодых ребят.

– Удалось ли привнести какие-то изменения вашему тренерскому штабу в «КАМАЗе» за эти четыре месяца?

– Мы сделали акцент на игре в контратаке, усилили оборону. Есть некоторые алгоритмы, но мы сохранили возможность для творчества.

Фото: ФК «КАМАЗ»

«Мы в турнирную таблицу не смотрим»

– Сейчас команда находится в первой шестерке. С учетом последнего времени это небывалый высокий скачок для челнинской команды. Какие планы у «КАМАЗа» на предстоящий отрезок?

– Как бы это банально ни прозвучало, но мы готовимся от игры к игре. Уровень плотности в таблице Первой лиги высокий. Можно один раз проиграть и упасть ниже нашего нынешнего шестого места или наоборот залезть в четверку. Я всегда говорю ребятам, что в таблицу мы не смотрим. Игра это определенное количество единоборств, микродуэлей, которые надо выигрывать. Вот мы по такому плановому сценарию сейчас двигаемся.

– С бывшим наставником «КАМАЗа» Ильдаром Ахметзяновым примерно в одно время выступали на профессиональном уровне будучи футболистами. Пересекались ли ранее на поле?

– Мы знали друг о друге, когда были игроками. По поводу противостояния – я сейчас не вспомню - это было давно. Мы учились в одной группе в академии РФС (Российский футбольный союз) на тренерскую категорию PRO.

– Между «КАМАЗом» и «Оренбургом» происходит так называемый взаимообмен игроками. Как часто общаетесь по этому поводу с Ильдаром Раушановичем?

– Периодически поддерживаем общение. Во время прошедших сборов у нас был всего лишь один телефонный разговор.

Фото: ФК «Рубин»

«В футболе незаменимых нет»

– После зимнего перерыва двое игроков из «КАМАЗа» перешли в команды Премьер-лиги. Речь идет о Ренате Голыбине и Данииле Моторине. Можно ли сказать, что на данный момент рост этих игроков произошел во многом благодаря «КАМАЗу»?

– Однозначно их рост произошел благодаря игровой практике полученной у нас. Правда история ухода из «КАМАЗа» у этих футболистов разная. Даниил Моторин принадлежит «Рубину», а у нас находился на правах аренды, которая подошла к концу. Он вернулся в расположение своего клуба, где приглянулся новому испанском специалисту Франке Артиге. Во время совместной работы в «КАМАЗе» у меня о Данииле только положительные впечатления сложились. Он себя и в молодежной сборной России проявил. Его уход был ожидаем.

Что касается Рената, он очень хорошо известен предыдущему наставнику «КАМАЗа», а ныне «Оренбурга» - Ильдару Ахметзянову. Здесь речь шла о полноценном трансфере, его купил более богатый клуб с большими возможностями, чем у нас. Естественно, в таких случаях идем навстречу игроку и когда совпадают интересы команды и футболиста, мы никому палки в колеса не вставляем.

– Насколько это серьезные потери для команды?

– С одной стороны - это, конечно, потери. Тот же Моторин много игрового времени у нас получал. Голыбин на замены выходил, голы забивал, передачи отдавал. Но в футболе незаменимых нет. Значит кто-то из нынешних молодых ребят игрового времени получит больше, тот же Рощин, Солодухин.

Фото: ФК «КАМАЗ»

«В некоторых командах второй лиги в дивизионе А есть заработные платы выше, чем у «КАМАЗа»

– В числе последних приобретений «КАМАЗа» много молодых игроков. С чем был связан выбор в пользу опытного 33-летнего Андрея Семенова и какова будет его роль в коллективе?

– У нас произошёл форс-мажор. Один из опытных футболистов Роман Мануйлов получил повреждение в коленном суставе, которое консервативно не лечится, нужно будет оперативное вмешательство. И когда наряду с этой ситуацией всплыла кандидатура Андрея Семёнова, я вообще не раздумывал. Мы собрали информацию по нему - ни одного плохого отзыва об Андрее не было ни как о футболисте, ни как о человеке. Со здоровьем у него все в порядке, очень выносливый генетически парень, а в паспорт я не заглядываю. Я обращаю внимание на то, что футболист за последние сезоны свыше тридцати игр сыграл, за исключением прошлого. К тому же у него есть опыт в разных футбольных лигах. Это тот футболист, который и молодых подстегнет.

– Целенаправленно ли в минувшем зимнем перерыве трансферная политика «КАМАЗа» была направлена на покупку молодых игроков или это стечение обстоятельств?

– Давайте не забывать о возможностях нашего клуба. Условно, в некоторых командах второй лиги в дивизионе А есть заработные платы выше, чем у «КАМАЗа». Мы живем по своим возможностям и средствам. И когда всплывают кандидатуры молодых и перспективных игроков, в первую очередь их и рассматриваем.

– Несмотря на ограничения в финансовых средствах, в полной мере довольны зимней трансферной политикой?

– Время покажет. Мы всего лишь одну официальную встречу провели после зимнего перерыва. На данный момент ни к кому претензий нет. Все ребята по духу, по различным составляющим нам подходят. Конечно, мы и на игровые качества внимание обращаем. За тем же Ацамазом Ревазовым я наблюдал, как он выходил на замены в «Оренбурге» и собирал по нему информацию. На мой взгляд, он подходит нам по стилю игры и по характеру. То же самое можно сказать и про остальных новичков нашей команды.

– Не исключаете ли возможность обратного возвращения Ревазова в «Оренбург»?

– Да, конечно. Думаю, если проявит себя в «КАМАЗе», обязательно вернется.

Фото: ФК «КАМАЗ»

«Результат решается в двух штрафных»

– Оцените дебютную встречу команды после зимнего перерыва с тульским «Арсеналом». Все ли задуманное удалось воплотить в этой встрече?

– Если говорить коротко, удалось все кроме результата (27 марта в Набережных Челнах «КАМАЗ» и «Арсенал» сыграли вничью - 1:1. На 89-й минуте хозяева сравняли счет). Мне понравились готовность, заряженность ребят, и то, как они двигались на поле. В создании голевых моментов, в количестве ударов в створ ворот мы переиграли соперника. Однако трех очков нет, поэтому есть легкое неудовлетворение. В то же время понимаем, что на последних минутах эту ничью забрали, поэтому все справедливо.

– Какие выводы сделали после встречи и последуют ли изменения в матчах с будущими соперниками?

– По моему мнению, по итогам этой встречи нам стоит добавить в реализации. Результат решается в двух штрафных. В чужой нужно просто забивать голы.

– В матче против «Арсенала» из новых игроков с первых минут вышел только Ацамаз Ревазов. Затем на замену во втором тайме вышли остальные новички: Максим Лайкин, Антон Рощин. Было ли это связано с тем, что они только присоединились к команде на последних сборах?

– Ацамаз Ревазов с нами с начала первых сборов, которые проходили в Набережных Челнах. Он действительно большую часть времени наигрывался. Что касается Рощина и Лайкина, на их позициях есть ребятам, которые прошли всю подготовительную работу вместе с нами во время учебно-тренировочных сборов. На мой взгляд, должна быть какая-то высшая справедливость, что-то менять в последний момент сейчас, наверное, неправильно. Замены в этом матче были проведены совместным решением с тренерским штабом на основании того, как складывалась игра.

– Как оцените действия новичков в дебютной официальной встрече?

– Я бы никого не хотел выделять. Всегда присутствуют тактические недочёты, но для меня самое главное это желание, футбольный голод, который я увидел у всех своих игроков. Прежде всего, для меня это важнейший момент, а ошибки они были, есть и будут.

Фото: ФК «КАМАЗ»

«Первая лига хороша тем, что могут быть абсолютно непредсказуемые результаты и каждая игра от ножа»

– Глядя на предстоящий весенний отрезок чемпионата, что можете сказать о будущих соперниках?

– Он не тяжёлый, но и не легче, чем осенний - он просто решающий. До конца чемпионата осталось двенадцать матчей. Никого из соперников выделять не хочу. Мы играем одинаково как с командами, которые находятся выше, так и с теми, кто борется за выживание. Наша лига хороша тем, что могут быть абсолютно непредсказуемые результаты и каждая игра от ножа, в каждом матче присутствует интрига. Так что к каждой встрече готовимся как к отдельной истории. Ближайший матч у нас в Красноярске против «Енисея» восьмого марта.

– Хотелось бы несколько уточнений по вратарской позиции. Сейчас основной вратарь Артур Анисимов. Перед первыми зимними сборами приобрели 20-летнего Вячеслава Коробова. Насколько уровень конкуренции сопоставим и собираетесь ли привлекать молодого голкипера к ближайшим играм?

– У нас два равноценных вратаря — это Артур Анисимов и Евгений Замерец. Последний ездил на просмотр в «Оренбург» и поэтому отсутствовал в нашем расположении. Конкуренция на данный момент живая. Все зависит от того, кто и как себя проявит, и на этой позиции в том числе. Осеннюю часть чемпионата мы прошли фактически с двумя вратарями, так как Роман Гращенков получил травму. Это было очень рискованно. А в футболе, так бывает: где тонко – там и рвется. Мы не могли позволить себе пойти на очередной риск. Нам нужен был молодой вратарь, который готов в тренировочном процессе прогрессировать и ждать своего шанса. Приглашение Вячеслава Коробова связано с этими причинами.

– Даниил Шамкин неплохо проявил себя во время сборов и в первом официальном матче в чемпионате. Как оцените его потенциал и возможности?

– Даниил подошёл ко всей тренировочной подготовке серьёзно и неплохо выглядел. Рассчитываю на него как на лидера, несмотря на его очень юный возраст. Он давно в футболе, потому что очень рано квалифицировался в «Зените». Что касается старания, самоотдачи и вовлечённости в дело – к нему претензий нет. Но нападающий, должен забивать голы, так что ждем результативных действий от него.

Фото: ФКМ «КАМАЗ»

«Я демократично отношусь к использованию телефона во время командных мероприятий и в раздевалке»

– Немного о прошедших сборах... Вы оценили итоги на твердую «четверку». Чего все-таки не хватило до идеальных пяти баллов?

– Прежде всего, некоторые коррективы в тренировочный процесс внесли микроповреждения нескольких футболистов. Я довольно самокритично к этому отношусь, с другой стороны, всё предугадать нельзя. Но есть и свои плюсы, мы в меньшей степени, чем другие команды пострадали от погоды в Турции. Что касается пятибалльной шкалы, пятёрку я не ставлю, потому что есть куда стремиться.

– Вы говорили, что очень тщательно подходили к выбору спарринг-партнеров. Известно, что на одном из последних сборов вы пересекались с казанским «Рубином». Почему не запланировали товарищескую встречу с ними?

– Во-первых, не всё зависит от нас. Мы предоставляем даты организаторам сборов и они составляют для нас расписание. Во-вторых, этапы подготовки, восстановления и товарищеских встреч должно совпасть у двух команд. Возможно, наши тренировочные планы не совпали с «Рубином». Мы позднее приехали в Турцию, чем остальные команды и товарищеские встречи начали проводить позднее других. Иных причин нет.

– Известно, что во время сборов удалось поиграть в квиз, в теннис и нарды. Чьи идеи таким образом разнообразить досуг в команде?

– Живое общение – это важнейший элемент. Именно по этой причине были организованы эти мероприятия. На мой взгляд, чем больше ребята лично контактируют, тем лучше это перерастает во взаимопонимание на поле. Я не сторонник отключать Wi-Fi, запрещать пользоваться телефоном во время командных мероприятий и в раздевалке – я отношусь к этому демократично. Единственно, во время приема пищи – это исключено. Меня радует, что ребята не только в телефонах сидят. Квиз — это моя инициатива. Интересно было понаблюдать за тем, как ребята соображают. Скажу так, итог этих наблюдений совпал с моим изначальным мнением.