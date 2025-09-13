Антон Швец тренируется с «Рубином»

Фото: fc-akhmat.ru

Бывший футболист грозненского «Ахмата» Антон Швец находится в расположении казанского «Рубина». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем тг-канале.

Сообщается, что накануне наставник «Рубина» Рашид Рахимов пригласил 32-летнего свободного агента на пару дней в Казань, чтобы оценить футболиста. Игрок прибыл на место вчера вечером.

Полузащитник покинул «Ахмат» летом нынешнего года по истечении контракта. Он выступал за чеченский клуб с 2017 года. В общей сложности полузащитник провел за «Ахмат» 187 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 12 голов и 5 результативных передач. Также Швец имеет в своем активе 1 матч в составе сборной России.