Антон Салакаев: творческие масштабные проекты объединяют город

Фото: ВИА «Волга-Волга»

18 августа в Чистополе пройдет второй музыкальный фестиваль «Рок-берега». Небольшой город на Каме с неожиданным для организаторов энтузиазмом принял проект и попросил сделать его ежегодным. В этом году к организации фестиваля, помимо города и предприятий, подключились новые партнеры, и проект должен по уровню превзойти прошлогодний.

Художественный руководитель фестиваля «Волга-Волга» и один из организаторов «Рок-берегов» Антон Салакаев рассказывает о том, почему музыкальные фестивали нужны городам и что нужно для развития фестивального движения.

- Антон, в августе в Чистополь возвращаются «Рок-берега» – город принял фестиваль?

- Состоялся проект или нет, мы оцениваем по нескольким составляющим. Первый – в самом моменте фестиваля. В прошлом году, когда «Рок-берега» впервые прошли в Чистополе, уже было понятно, что фестиваль городу зашел. По крайней мере, центральная площадь Чистополя в хорошем смысле слова стояла на ушах и приняла фестиваль на ура. Люди пели вместе с группами, долго не хотели расходиться – это было очень ценно.

Второе – это отзывы после фестиваля. Те, кто добрался до интернета и захотел написать что-то про фестиваль, написали очень много хорошего и были единодушны в том, что фестиваль городу действительно нужен.

И третье – то, что администрация города обратилась к нам с запросом сделать «Рок-берега» ежегодным. Этот формат городу интересен.

- Кто заявлен в программе в этом году? Как формировался лэйнап фестиваля?

- Состав в этом году достаточно весомый. У нас целых три хедлайнера! А если считать еще и «Дом кукол», я как один из устроителей фестиваля считаю их значимым коллективом не только в Татарстане, можно считать, что у нас целых четыре.

На фестиваль приглашена «Анимация» – наши друзья, группа не раз принимала участие в фестивале «Волга-Волга». В этом году в Чистополь они приедут по инициативе администрации города, с которым так много связано у солиста Константина Кулясова. На сцену выйдут еще одни наши старые добрые друзья – группа «Мураками». Конечно же, будет «Волга-Волга», и для меня Чистополь тоже дорог – это моя Родина.

В программе фестиваля также заявлены легендарные казанские долгожители «Холи», будет интересная и достаточно крепкая группа Nalien. Ждем Clever Orchestra, играющего классику в рок-обработке, будет «Ветер». Также мы пригласили в программу две чистопольские группы – совсем молодых ребят – группу Vis-a-vis и старшее поколение – Respect.

Такому лэйнапу многие поволжские фестивали позавидовали бы.

Даже при небольшом временном промежутке мы всегда стараемся, чтобы в программе были и молодые, и местные коллективы, и добротный состав хедлайнеров.

- Антон, по вашим ощущениям, насколько нужны рок-фестивали маленьким городам?

- Для небольших городов такой проект сродни подвигу. Это серьезные финансовые и организационные затраты - фестиваль такого уровня – удовольствие достаточно дорогое. Но говорю это всегда и повторюсь – подобные проекты необходимы и для молодежи, и для среднего, и даже для старшего поколения. Именно такие творческие масштабные проекты объединяют город.

- От чего зависит прописка таких проектов?

- Первой рождается идея. Я благодарен за поддержку моему другу и партнеру Григорию Корнилову, продюсеру Big Twin Music, в соавторстве с которым в том числе родился этот проект.

И конечно, мы все понимаем, что провести фестиваль такого уровня – это определенный бюджет. Причем немалый. Сцена, звук, свет, PR-кампания вокруг фестиваля и еще очень много-много разных нюансов требуют достаточно серьезных финансовых затрат. Поэтому нам, как организаторам фестиваля, помимо творческой части, когда мы стараемся сделать так, чтобы людям понравилось, приходится доказывать необходимость такого проекта местным властям, спонсорам, меценатам.

То же самое мы проходим с фестивалем «Волга-Волга». Кочуем из города в город, каждый раз привозим классный творческий контент, который нравится людям. И каждый раз в разных городах нам приходится доказывать администрации, что городу это нужно и интересно. Когда две линии сходятся в одну – тогда и получается фестиваль.

- Если говорить о фестивале «Волга-Волга», как развивается проект? Ждать ли в этом году?

- В этом году, пока еще есть возможность проводить опен-эйры, проводить фестиваль на открытом воздухе, мы занимаемся тем, что находимся в поиске партнеров, спонсоров и городов, желающих принять фестиваль «Волга-Волга».

Мы провели фест в Нижнекамске, Елабуге, много фестивалей прошло в Казани – проект достаточно весомый, с очень хорошей историей. Даже в пандемию у нас получилось провести достаточно масштабный онлайн-фестиваль. Поэтому, думаю, этот год не пройдет мимо фестиваля «Волга-Волга». Так или иначе мы сможем его провести, в той или иной форме он будет в этом году проведен. Есть несколько идей, которые мы с командой сейчас прорабатываем.

- А вообще, каким могло бы быть фестивальное движение в Татарстане?

- Фестивалей разного уровня в Татарстане проводится достаточно много. Это и гастро-фесты, и фестивали, связанные с сельским хозяйством, фестивали народного творчества. И любой фестиваль так или иначе связан с тем, что в завершении программы выступают одна или несколько музыкальных групп. Без музыкальной части не проходит ни один фестиваль!

Музыкальные фестивали могут обойтись без каких-либо составляющих, но мы всегда стараемся обогатить программу работой фуд-корта, мастер-классами, дегустациями, экскурсиями, работой музыкантов на соседних площадках — именно так будет в этот раз в Чистополе. Я очень рад, что к некоторым из них, в том числе самым значимым, студия «Волга-Волга» совместно с проектом Big Twin Music имеют отношение. У нас точно нет никаких сомнений в их необходимости.

Будем ждать всех 18 августа на «Рок-берегах» — на центральной площади Чистополя. Вход для всех свободный.

Фотографии предоставлены группой «Волга-волга»