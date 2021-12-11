Антон Салакаев, «Волга-Волга»: «Мы не признаем полумер, привыкли делать все масштабно»

В следующем году ВИА «Волга-Волга» исполняется 25 лет. Как группа собирается праздновать свой юбилей и каких новинок ждать фанатам, ИА «Татар-информ» рассказал Антон Салакаев.

Антон Салакаев: «Свое 25-летие мы будем отмечать весь год» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Мы готовим к выпуску сразу два альбома»

― Антон, группе исполняется 25 лет. Как команда собирается отметить свой юбилей?

― Мы не признаем полумер, привыкли делать все масштабно. Потому свое 25-летие мы будем отмечать весь год. Приглашаем присоединиться к нашему движению всех, кому интересно наше творчество. Со своей стороны мы обещаем, что нашу публику будет регулярно «накрывать» нашими всевозможными активностями.

Мне приятно сообщить, что для своих поклонников в юбилейный год мы готовим к выпуску сразу два альбома. Один из них будет состоять целиком из новых авторских песен.

Сейчас написано уже несколько песен к этому альбому. Мы пока не уверены, что он будет выдержан в нетрадиционном для «Волги-Волги» стиле, или же мы добавим туда привычного «волжского» звучания. Время покажет.

В этот раз мы решили не дожидаться, когда будут готовы все песни. В течение года мы будем выпускать их блоками по 3-4 песни. Хотим радовать вас новинками каждые три месяца.

«Для своих поклонников в юбилейный год мы готовим к выпуску сразу два альбома» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

― Ждать ли в грядущем году новых интересных коллабораций?

― Мы планируем не просто записать новые песни, но и выпустить их дуэтами: при участии разных музыкантов. Коллаборации будут разнообразные – с нами исполнят в том числе и татарские эстрадные певцы, и известные рок-артисты, причем не только Татарстана.

К примеру, вы услышите, как мы звучим совместно с Евгением Маргулисом. Его голос украсит нашу песню «Журавлики». Также мы получили добро на совместную работу с Сергеем Галаниным. И, конечно же, не обойдется без фитов с нашими старыми друзьями – группами «Братья Грим», «Леприконсы» и «Мураками».

― Альбом будет выпущен на дисках?

― А они разве еще кому-то нужны? Удивительная история: другие музыканты, люди из шоу-бизнеса в один голос заявляют, что диски – это пережиток прошлого. Но многие, кто приходит на концерты, спрашивают: «А где можно приобрести диск?»

Как правило, для слушателей важно иметь что-то физическое на память, ну и чтобы было на чем оставить автограф. Так что, вероятнее всего, диски выпустим.

«И, конечно же, не обойдется без фитов с нашими старыми друзьями – группой «Мураками» Фото: © ИА «Татар-информ»

«В конце весны хотим организовать тур по Волге на теплоходе»

― Говорят, в начале года мы услышим «Волгу-Волгу» в академической интерпретации…

― Для нас это отдельная история. Нам невероятно лестно, что такой серьезный коллектив как La Primavera обратил на нас свое внимание еще три года назад и теперь.

По сути именно с этого концерта начнется наш юбилейный год. Начать отмечать на одной из главных концертных площадок Татарстана, да еще и с La Primavera под руководством маэстро Рустема Абязова – дорогого стоит.

На этом концерте прозвучат в том числе и новые песни. Мы планируем выпустить этот концерт в виде альбома на диске.

«Нам невероятно лестно, что такой серьезный коллектив как La Primavera обратил на нас свое внимание еще три года назад и теперь» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

― Какие планы на год?

― После концерта 12 января мы собираемся усиленно работать над новым альбомом. В конце феврале планируем, что выпустим наш первый сингл. Туда войдут «Голубой вагон», «Журавлики» и еще две песни.

В конце весны хотим организовать тур по Волге на теплоходе.

Летом проведем традиционный фестиваль «Волга-Волга». У нас появилась идея сделать его гастролирующим. Уже есть предложение привезти фестиваль в Альметьевск и Екатеринбург.

А уже осенью мы планируем провести большой концертный тур по городам нашей необъятной Родины, который закончится тремя гала-концертами в Москве, Санкт-Петербурге и, конечно, Казани.

Все события так или иначе будут приурочены к нашему юбилею.

Кстати, недавно журналист Дмитрий Второв подарил мне флешку с записью нашего самого первого интервью, сделанного в далеком 1991 году. Дело в том, что еще в школе, когда я увлекся музыкой, Дима очень серьезно занялся журналистикой. Одно из первых его интервью было сделано с нами. Тогда еще наша группа называлась «Н.З.».

Очень скоро вы увидите некоторые фрагменты из этой записи в наших социальных сетях.

«Пока в любом творческом коллективе есть люди, заинтересованные в процветании группы, – она будет жить» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

― В 90-е создавалось огромное количество групп, но тех, кто существуют до сих пор, можно пересчитать по пальцам. Почему ВИА «Волга-Волга» не только удалось остаться на плаву, но и процветать, быть востребованным по сей день?

― Любой творческий коллектив, будь то музыкальная группа, оркестр, театр, существует исключительно на творческом энтузиазме.

Мне не хотелось бы восхвалять себя, но на деле складывается так, что пока мне это нужно, пока я горю этим – этим горят и участники группы. Я кайфую от того, что делаю, и заряжаю этой энергией ребят.

Как только хотя бы у одного из нас этот энтузиазм гаснет – это сразу чувствуется. Поэтому логично, что состав периодически пополняется новыми музыкантами. На сегодняшний момент в нашей группе есть музыканты, которые работают вот уже 15 лет, есть те, кто с нами 10 лет, а кто-то 5 лет.

Пока в любом творческом коллективе есть люди, заинтересованные в процветании группы, – она будет жить.

«Я кайфую от того, что делаю, и заряжаю этой энергией ребят» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Быть на острие конфликта – вот что было важно»

― Наверняка приходят мысли о дальнейшем развитии не только группы, но и ее участников по отдельности. Ждать ли, что Антон Салакаев, к примеру, профессионально займется вокалом?

― Все 25 лет нашего существования я неизменно возвращаюсь к этой мысли. И с моей стороны даже были предприняты некоторые попытки серьезно заняться вокалом. Но мне всегда не хватало силы воли, чтобы продолжать ходить на занятия.

Однажды я и вовсе попал к очень серьезному московскому специалисту, который познакомился с нашим творчеством, прослушал меня и сказал: «Антон, а оно тебе надо?».

Может быть когда-нибудь и вернусь к этому вопросу.

― Как эти изменения отразились на жанровой направленности группы?

― В этом смысле нас мотает из стороны в сторону. И все дело в том, что у нас не театр одного актера. Каждый музыкант группы предлагает что-то свое. Если ты готов писать песни, исполнять их – это не только не возбраняется, но приветствуется. Я как руководитель всегда даю возможность выплеснуться творческому потенциалу каждого музыканта.

Какие-то песни в коллективе пишу я сам и исполняю их. Какие-то песни пишет Сергей Татарский (гитара) и исполняет их, что-то мы исполняем дуэтом.

Недавно к нам присоединился музыкант, саксофонист Юрий Ожегин. И мы, конечно же, ждем, что он также привнесет что-то новое, интересное.

«Недавно к нам присоединился музыкант, саксофонист Юрий Ожегин» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

― В начале 90-х рок-музыка была способом не только самовыражения, но отстаивания своей социальной позиции. Чем тогда была «Волга-Волга» и как трансформировалась ее основная идея к сегодняшнему дню?

― Когда мы только начинали – мы были старшеклассниками или студентами первых курсов. Нам хотелось заявить о себе, сказать свое слово, быть социально активными, где-то даже анархичными. Не забывайте, что все это происходило в период развала СССР.

Быть на острие конфликта – вот что было важно. Становясь старше, наши приоритеты неизбежно менялись. Сегодня мы более романтичны, сентиментальны.

Мы поем о том, что будоражит нас сегодня и возможно эта искренность и позволила нам столько лет заниматься тем, что нам нравится.