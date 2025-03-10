Антон Салакаев: «Многие «Волгу-Волгу» считают родоначальниками кавер-истории в стране»

Группа «Волга-Волга» готовит к выпуску свой первый официальный кавер-альбом. О том, почему каверы – это не зазорно, о новых проектах и премьерах мы поговорили с художественным руководителем и солистом легендарного ВИА Антоном Салакаевым.





– Антон, как вы решили выпустить официальный кавер-альбом?

– На самом деле, вся эта история с официальным кавер-альбомом уже давно вокруг «Волги-Волги» крутится.

Честно говоря, раньше мы вообще не задумывались над тем, что надо бы связаться с правообладателем, спросить разрешения. Мы не собирались записывать песни официально и зарабатывать на этом. Это никогда не было каким-то коммерческим проектом: взяли песню, записали, выложили ее на каких-то платформах и заработали денег – нет!

Первые песни – «ТитаНЗик», «Белые розы» – создавались в формате некого капустника, который мы делали для друзей. Спеть «Белые розы» под баян в конце 90-х – 2000-х нам казалось веселым. И публика платила эмоциями. Это было что-то новенькое, прикольное – людям этот формат заходил.

– Ваши каверы действительно отличаются от простых перепевок хитов…

– Многие «Волгу-Волгу» считают родоначальниками кавер-истории в стране. До нас были так называемые ресторанные лабухи, которые снимали песни один в один и просто играли их в ресторанах за 10 рублей, 5 или 50 рублей – сумма менялась в зависимости от инфляции.

Мы привносили свою аранжировку в песни, и именно эта фишка стала людям интересной. Нам часто говорят: «Мы занимаемся кавер-творчеством, потому что когда-то узнали о вас». Наш подход к аранжировкам превратился в собственный стиль. Его используют сейчас огромное количество коллективов – некоторые из них уже и не знают, что есть такая «Волга-Волга», и мы были первыми, кто запустил эту волну.

– То есть коллективы делают каверы на каверы «Волги-Волги»?

– Сплошь и рядом. Я говорю музыкантам: «Ребят, придумайте свои авторские аранжировки, чтобы это было интересно и вам, и аудитории». Снять один в один или чуть перелицевать песню, уже сделанную «Волгой-Волгой», не интересно.

– А как исполнители песен, которых вы каверите, относятся к вашему творчеству?

– «Иванушки Интернешнл» или «Отпетые мошенники», которые в свое время, узнав о том, что мы сделали каверы на какие-то песни, говорили: а чего это вы нас не каверите? После концертов к нам подходили и другие артисты с тем же вопросом.

Не так давно мы познакомились и подружились с Сергеем Васютой, солистом группы «Сладкий сон». И он сказал: «Мне было бы интересно, чтобы вы сделали мою песню «На белом покрывале января» именно так, как вы это видите».

С Сергеем мы сразу договорились о юридическом оформлении, получении разрешения на размещение песен на стриминговых музыкальных платформах. И пока договаривались, подумали, почему бы еще не договориться с другими музыкантами и не сделать наконец официальный кавер-альбом. Я думаю, что альбом, записанный в том ключе, в котором работает «Волга-Волга», у нас в стране вообще будет выпущен впервые.

– Можно ли уже рассказать, какие песни в него войдут?

– Говорить о том, что точно войдет в новый альбом, пока рано. Но четыре песни мы уже записали на студии «Волга-Волга» и готовимся показать их авторам.

Песни эти прозвучат вживую на большом концерте в Казани 29 марта – в рамках проекта Сергея Васюты «Дискотека СССР».

Мы привозим этот проект в Казань. «Волга-Волга» в нем участвует. Также будет группа «Принцесса», хорошо известная по песне «Дом зеленых глаз». Одним из ее авторов был казанский музыкант и телеведущий Дмитрий Комаров. Музыканты единодушно решили посвятить концерт его памяти.

Программа будет состоять из песен 80-х и 90-х – так же, как и будущий альбом. И, в общем, мы приглашаем всех послушать и оценить этот проект.

– Будут ли еще концерты в рамках проекта?

– Мы планируем целый тур по стране. Главным исполнительским музыкальным составом будет группа «Волга-Волга» – живой коллектив с баяном, дудками, барабанами, но при этом в тур поедут еще и другие артисты, звезды 90-х: Михаил Муромов, Марина Хлебникова. Переговоры с ними уже ведутся.

– И все-таки, Антон, нет ли у вас опасений в том, что официальный кавер-альбом окончательно поставит на «Волге-Волге» клеймо кавер-группы?

– Я не вижу в этом ничего зазорного. Согласившись на авантюру с официальным кавер-альбомом, при этом имея в творчестве авторский вектор, говорить на эту интересную тему можно бесконечно.

В нашей жизни, судьбе, в творчестве любого коллектива появляются какие-то знаковые люди, которые помогают реализовываться творчески, появляются какие-то проекты, мысли, и ты в моменте решаешь, делать или не делать. Лично я, например, сначала захожу в ту или иную реку, а потом уже думаю, как я поплыву дальше – по течению или против течения. Главное – зайти! Для меня стагнация смерти подобна.

– Были ли случаи, когда аудитория воспринимала ваши каверы в штыки? Как группа относится к таким проявлениям, к таким реакциям со стороны слушателей?

– В свое время, когда мы, будучи казанской рок-группой, встали на эти кавер-рельсы, стало понятно, что мы делаем что-то нестандартное. Многие музыканты нас осудили за это (при этом позже эти коллективы тоже стали делать кавер-версии).

Когда делаешь действительно что-то неординарное, ты в принципе должен понимать, что нарываешься на хейт, на то, что не все примут сразу, – кто-то потом дорастет до того, что ты им показываешь, кто-то так и не дорастет.

Есть люди, которые говорят, что мы даем песням вторую жизнь и они в нашем варианте звучат круто. Не лучше, не хуже – по-другому. И людям это нравится. А есть те, кто категоричен, кто считает, что мы портим, коверкаем, излишне стебемся и так далее, и так далее. Особенно фанаты отечественной попсы 80-90-х.

Ну во-первых, мы делаем только те песни, которые нам нравятся самим. Во-вторых, это и наша молодость тоже. Почти все мы были диск-жокеями в школах, институтах. И все эти песни мы если не пели, то крутили на дискотеках и были максимально в материале. Я понимаю тех, кто не хочет слышать их в другой версии. Что ж, не слушайте.

– Несколько дней назад вы представили новый клип, снятый в Сочи на фестивале Международного союза КВН, – тоже кавер. Как он появился в программе?

– Часть перепевок, которые мы делаем, рождаются как раз на фестивале КВН, как правило, на очень популярные песни – и современные, и очень старые.

Вообще мы знаем, что все, что нравится кавээнщикам, нравится большинству, ведь КВН довольно массовая культура в нашей стране.

Так произошло с песней «Фантазёр», которая пришла к нам из КВН. Мы сделали свою версию, и песня получила вторую жизнь. Спасибо авторам и лично Александру Морозову, что разрешили с ней работать.

Песня Стаса Михайлова «Сердце из чистого золота» тоже пришла к нам благодаря фестивалю КВН, и я даже знаю, что Стас в нашей аранжировке ее где-то на ТВ исполнял.

Были случаи, когда на фестивале нам предлагали какие-то песни и мы их не брали, потому что душа не лежала.

В этом году мы с удовольствием спели в Сочи «Плывет веночек». Честно говоря, до этого песню я не слышал и даже не знал, что она стала очень популярна именно в молодежной среде. В самом начале клипа мы написали: «Надежде Кадышевой и ансамблю «Золотое кольцо» с любовью». Мне нравится, как коллектив делает свои композиции, как они существуют в этой культуре. Ансамбль собирает стадионы и с годами становится только популярнее!

– Каверы на поп-песни поются еще на одном знаковом фестивале – «Улетай», который про рок. Вы предложили формат «СКАраоке», и он прижился – знаю, что очень многие ждут ночи вместе с «Волгой-Волгой». Не было ли опасений, когда вы выходили с этой программой на фестивале?

– Я думаю, что опасения в первую очередь были у устроителей фестиваля. С одной стороны, им хотелось расширения рамок, они понимали, что мы – СКА-коллектив, а это рок-направление, что мы популярны, но все-таки осторожничали.

В первые приезды на «Улетай» «Волгу-Волгу» ставили где-то в начале программы. Потом поставили поздно вечером. И стало понятно, что как раз к ночи, когда фестиваль доходит до определенного градуса музыкальной кондиции, насыщения классическим роком, именно наш формат максимально заходит.

В ночь, когда уже все, казалось бы, должны расползтись по палаткам, весь фестиваль целиком перекочевывает к нашей сцене. И начинается этакая ночная рок-дискотека. Мы назвали ее «СКАраоке», объединив свой стиль и культуру пения – а на наших концертах зритель поет всегда.

На «Улетай» наш формат – ночной, и вот уже несколько лет никто ничего не боится. Как и мы уже давно не боимся выступать на любую, даже непривычную для нас аудиторию – настолько «Волга-Волга» мультимедийна.

Затем другие рок-фестивали нас начали запрашивать нас именно с форматом СКАраоке.

– А что с авторским творчеством? Стоит ли ждать в ближайшее время новый авторский альбом?

– Про авторское творчество мы никогда не забываем.

Конечно, кавер-история в какой-то степени мешает – в некоторые рок-проекты мы не можем зайти, потому что продюсеры считают нас больше кавер, чем рок-группой. Но раз уж в свое время начали, этот флаг мы несем гордо и с высоко поднятой головой.

Новые авторские песни в последние годы «Волга-Волга» выпускала синглами, и только потом мы собирали их в альбом. Сейчас у группы есть несколько наработок – как минимум несколько синглов в этом году точно будет.

Есть несколько договоренностей по поводу новых дуэтов с известными российскими исполнителями, значимыми фигурами нашей сцены. В предыдущем альбоме, как вы знаете, у нас есть совместно записанные песни с Владимиром Шахриным, Евгением Маргулисом, «Бурановскими бабушками». Этот опыт мы продолжим, и это будет интересно. Думаю, слушатели оценят и кавер, и авторский альбомы.

Фото и видео предоставлены пресс-службой группы «Волга-Волга»