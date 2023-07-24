Антон Салакаев: Гости фестиваля «Рок-берега» из других регионов влюбятся в Чистополь

Фото: ВИА «Волга-Волга»

6 августа в Чистополе впервые пройдет фестиваль «Рок-берега» с участием рок-групп Татарстана. Гостей ждет бесплатный многочасовой музыкальный марафон. Интерес к этому событию уже проявляют жители других городов и регионов, отмечает один из организаторов и художественный руководитель открытого музыкального фестиваля «Волга-Волга» Антон Салакаев. Он рассказал «Татар-информу», чем еще интересны подобные проекты.

- Антон, честно говоря, неожиданно было услышать, что Чистополь станет местом проведения рок-фестиваля. Как и почему родилась такая идея?

- Прежде всего, Чистополь – мой родной город.

Много лет мы проводили музыкальный фестиваль «Волга-Волга» в Казани. В прошлом году впервые выбрались за пределы столицы и провели его в Нижнекамске, в центре города. И это был лучший фестиваль за всё время! Мы получили очень много тёплых и позитивных отзывов. В этом году администрация города и наши партнеры предложили провести фестиваль в Чистополе, и мы с благодарностью это предложение приняли.

Фото: ВИА «Волга-Волга»

- Расскажите подробнее, что ожидает чистопольцев 6 августа?

- Фестиваль пройдет на центральной площади города, которая 6 августа на какое-то время станет пешеходной. Для этого на несколько часов будет перекрыта часть улиц в центре.

Музыкальный марафон стартует в 15:00. Программу откроют дети – воспитанники Казанской школы рока, молодые, начинающие группы. Ближе к вечеру на сцену выйдут уже хорошо известные коллективы – «Хмельная Ворга», Nalien, «Чуева». Хэдлайнеры фестиваля – ВИА «Волга-Волга» и CLEVER Orchestra. На площади в день фестиваля будет развернут фуд корт, пройдет дегустация напитков, детская развлекательная зона, продажа сувениров, пройдут экскурсии по городу.

- Почему было решено пригласить в качестве хэдлайнеров исключительно татарстанские группы?

- Уровень хэдлайнеров на фестивалях зависит от бюджета – думаю, это понятно всем. Российские рок-звезды работают за определенные гонорары, которые в этом году мы пока не смогли себе позволить. Но то, что публика получит удовольствие от выступления коллективов, заявленных в качестве хэдлайнеров на фестивале «Рок-берега», я в этом уверен.

CLEVER Orchestra – это новый, очень яркий проект продюсерского центра Big Twin Music, играющий русскую классику в рок и уже имеющий свою армию поклонников. «Волге-Волге» в этом году 26 лет, и группа, по-прежнему в отличной форме. Буквально на днях мы вернулись с одного из самых престижных фестивалей «Улетай», где закрывали программу первого дня. Вы бы видели, что творилось на многотысячном Улетай-поле!

Поэтому мы совершенно не комплексуем, что на этом фестивале не будет признанных звёзд федерального масштаба. Наше «импортозамещение» будет полноценным.

Фото: ВИА «Волга-Волга»

- Для чего проводятся такие фестивали?

- Любой фестиваль дает толчок для дальнейшего развития – музыки, профессии, качества, повышения уровня. В Татарстане много интересных, самобытных групп, которым сложно собрать залы, показать себя публике, заявить о себе. Мы в этом им помогаем. Каждый наш фестиваль транслируется еще онлайн, и собирает сотни тысяч просмотров. В свою очередь, это мотивирует музыкантов работать ещё больше и становиться лучше.

В какой-то степени происходит преемственность поколений. На наших фестивалях всегда большой разброс в возрасте участников.

Город получает в хорошем смысле встряску, заряд энергии, заинтересованность прежде всего молодежи. Возможно, кто-то решит связать свою жизнь с музыкой, творчеством и найдет себе дело по душе. Уже сейчас фестивалем заинтересовались жители других городов и регионов – они готовы приехать на фестиваль в Чистополь, и я знаю, что они влюбятся в этот город и захотят приехать снова. Здесь есть что посмотреть. А это развитие экономики, повышение туристической привлекательности города. То есть фестиваль – это всегда больше, чем фестиваль.

- Антон, почему вы всем этим занимаетесь?

- Мы начинали в конце 90-х в «каморке, что за актовым залом». И на нашем пути оказывались замечательные люди, взрослые, старшие, которые нас поддержали, поверили в нас и помогли выйти на большую сцену. Пришла наша очередь помогать тем, кто начинает.