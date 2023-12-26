Антон Салакаев: «2024-й у нас уже практически полностью расписан»

Антон Салакаев

Фото: предоставлено ВИА «Волга-Волга»

– Антон, группе в этом году исполнилось 26 лет. Не устали так активничать?

– Иногда у меня возникает комплекс, что нас слишком много. Кажется, что люди говорят: «Опять эта «Волга-Волга»!» Но это быстро проходит (смеётся). Мы не можем сидеть на месте или делать что-то вполсилы. Держим себя в тонусе, следим за новостями в профессиональной сфере, много работаем, развиваемся и стараемся оставаться интересными нашему слушателю.

– Окончание года было отмечено выходом нового альбома. Как долго вы над ним работали? Чем отличается этот релиз от предыдущих?

– Работа над альбомом шла три года. Интересно, что почти все песни мы выпускали в виде синглов по мере их записи – не стали ждать сбора всей пластинки.

Релиз называется «Брат лихой» – по названию одной из новых песен, вошедших в альбом.

Всего в альбом вошли 11 композиций. Среди них фиты с Евгением Маргулисом, Владимиром Шахриным, «Бурановскими бабушками». Последние записали для альбома бонус-треки: знаменитую «Иру», которая представлена на всех пластинках группы в разных версиях, и татарскую плясовую.

– Расскажите подробнее об этом сотрудничестве

– С Евгением Шулимовичем мы записали песню «Журавлики». На нее же был снят клип – на студии, где снимались первые легендарные «Квартирники у Маргулиса». Владимир Шахрин принял наше предложение и записал вместе с нами песню «Волга и Кама», на нее так же был снят клип – он сейчас в процессе монтажа. А с «Бурановскими бабушками» мы снимали клип на «Иру» – так получилось, что на нашу самую знаковую песню клипа не было.

«Журавлики», «Волга и Кама» вошли в «Чартову дюжину» на «НАШЕ радио». Сейчас мы участвуем еще в нескольких хит-парадах на разных радиостанциях. Эти песни мы уже исполняем на концертах и фестивалях. Вдвойне приятно, когда люди просят их исполнить, знают слова, поют их вместе с нами.

– Когда мы увидим клип на песню «Волга и Кама»?

– В начале нового года – работа над ним близится к завершению. Клип мы снимали на новой виртуальной студии Екатеринбурга. Впервые в нашей истории число людей на съёмочной площадке было больше, чем музыкантов. Это был очень интересный опыт. Но самым фантастическим, конечно же, было участие в съемках Владимира Шахрина. Он с первых же минут покорил всех своей непринужденностью, душевностью, открытостью и невероятной дисциплиной. Съёмки прошли на одном дыхании! Мы с нетерпением ждем клип.

Фото: предоставлено ВИА «Волга-Волга»

– Как прошел ваш тур?

– В этом году мы «турили» в начале и конце года. Это своего рода репетиция предстоящего большого юбилейного турне, к которому мы уже начали готовиться. Проехали города-миллионники, дали сольные концерты в Москве и Петербурге. Везде был sold out. В Казани мы дали два концерта подряд – на первый билеты улетели мгновенно.

– Планы на новый год уже есть?

– Он уже практически полностью расписан. Год начнется с концертов в Петербурге и Москве. Также «Волга-Волга» примет участие в 35-м, юбилейном фестивале КВН в Сочи. Мы получили приглашение на главную сцену крупнейшего рок-фестиваля «Улетай».

В феврале в Казани проведем собственный – зимний – фестиваль – совместно с проектом Big Twin Music, летом, надеюсь, еще один фестиваль в одном из городов Татарстана. Не обойдется без традиционного теплоходного тура по Волге.

Есть грандиозные планы по выпуску винила The greats heats – с этим предложением выступил наш выпускающий лейбл Moroz Records. Афиша концертного зала студии «Волга-Волга» тоже довольно насыщенна – наши квартирники собирают все больше людей. Будем активно готовиться к 30-летию группы.