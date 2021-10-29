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Экономика
29 октября 2021  15:20
Светлана Лаврентьева

Антон Шалаев: «За 8 месяцев товарооборот между РФ и Боснией и Герцеговиной вырос на 75%»

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Торговый оборот между Россией и Боснией и Герцеговиной за 2021 год значительно вырос, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев по итогам Межправительственной Российско-Боснийско-Герцеговинской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству в Казани.


 

«В этом году исполняется 25 лет установлению дипломатических отношений между Россией и Боснией и Герцеговиной. Развитие отношений идет очень интенсивно, за 8 месяцев 2021 года объем товарооборота между двумя странами вырос на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», – сказал Шалаев. 

Он отметил символичность того, что заседание комиссии прошло на территории Татарстана. «Среди ключевых направлений нашего взаимодействия – сотрудничество в энергетической сфере, в области сельского хозяйства, авиастроения. Во всех этих направлениях Татарстан находится среди лидеров», – подчеркнул глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между Правительством РФ и Советом министров Боснии и Герцеговины в области экономического сотрудничества на рынках третьих стран. 
 

Ранее руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что руководитель республики Рустам Минниханов принял участие во встрече сопредседателей Российско-Боснийско- Герцеговинской комиссии.

Рустам Минниханов поблагодарил иностранных гостей за высокий уровень организации визита татарстанской стороны в Сараево весной этого года. 

«С теплотой вспоминаем наш визит, в рамках которого мы провели встречи на высшем уровне. Мы считаем, что Республике Татарстан необходимо активизировать сотрудничество с Боснией и Герцеговиной. Динамика товарооборота растёт, но абсолютные цифры пока не те, которые мы хотим», — сказал он.

При этом, отметил руководитель республики, в данный момент уже есть хороший задел в продвижении сотрудничества, речь идет о поставке вертолетов «Ансат» в Боснию и Герцеговину.

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