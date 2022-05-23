Антон Шалаев: К 2023 году будет создан блок основных стандартов в области халяль

Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев принял участие в сессии «Путь к единству. Национальные стандарты халяль в рамках сотрудничества со странами-членами ОИС», которая прошла на полях XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022».

«Мероприятие немного отличается от предыдущих по нескольким причинам. В первую очередь — это преддверие празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, во-вторых, в рамках KazanSummit впервые проводится Всемирный день халяль, что накладывает свой отпечаток на всю индустрию. И наконец третье — 20 мая отмечается Всемирный день метрологии — науки о единстве измерений», — заявил Шалаев.

Глава Росстандарта заключил, что учитывая совокупность всех этих пунктов, сегодняшний день является одним из лучших для обсуждения подходов к стандартизации, а в дальнейшем и сертификации продукции халяль. По его словам, это обеспечит наличие единых стандартов, признание продукции халяль по всему миру и выполнение первоначальных целей российского национального технического комитета по стандартизации халяльной продукции.

Свой доклад он начал с достижений созданного в 2017 году технического комитета по стандартизации продукции и услуг халяль. Он отметил, что на тот момент ни у одной из стран СНГ не было своего национального комитета по стандартизации продукции халяль, а в Европе такой был только в Боснии.

В своем выступлении Антон Шалаев отметил, что уже в 2019 году появился первый стандарт «Общие термины и определения», который по его словам стал огромным вызовом для технического комитета.

«Четыре проекта стандартов сейчас проходят публичные обсуждения и, как меня заверили, в этом году будут приняты. Еще пять проектов в ближайшее время будут выпущены на публичные обсуждения. Таким образом, к 2023 году будет создан блок основополагающих стандартов в области продукции и услуг халяль», — сообщил руководитель ведомства.

Еще одним из важнейших направлений работы глава Росстандарта назвал создание Межгосударственного технического комитета в сфере халяль на площадке СНГ, куда вошли девять стран. На сегодняшний день в разработке у комитета находятся 11 межгосударственных стандартов. Он подчеркнул, что большая часть из них гармонизирована с документами стандартизации института стандартизации и метрологии исламских государств.