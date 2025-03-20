Антон Миранчук: «В Швейцарии не хватает нашего общения, наших людей»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук в беседе с «Legalbet.ru» рассказал, чего ему больше всего не хватает в Швейцарии.

«Больше всего не хватает нашего общения, наших людей. Чтобы можно было просто с кем-то поговорить по душам. У нас такое всё-таки чаще делается с партнёрами по команде. В Швейцарии они немного другие, у людей другой менталитет. С ними бывает сложно открыться в плане общения. И они тебе, соответственно, тоже сложнее открываются», – отметил Миранчук.

Экс-полузащитник «Локомотива» присоединился ко «Сьону» в сентябре на правах свободного агента. В текущем сезоне Миранчук провел 16 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.