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На главную ТИ-Спорт 20 марта 2025 18:20

Антон Миранчук: «В Швейцарии не хватает нашего общения, наших людей»

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Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук в беседе с «Legalbet.ru» рассказал, чего ему больше всего не хватает в Швейцарии.

«Больше всего не хватает нашего общения, наших людей. Чтобы можно было просто с кем-то поговорить по душам. У нас такое всё-таки чаще делается с партнёрами по команде. В Швейцарии они немного другие, у людей другой менталитет. С ними бывает сложно открыться в плане общения. И они тебе, соответственно, тоже сложнее открываются», – отметил Миранчук.

Экс-полузащитник «Локомотива» присоединился ко «Сьону» в сентябре на правах свободного агента. В текущем сезоне Миранчук провел 16 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

#футбол
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