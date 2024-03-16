Антон Лукаш: Опыт Татарстана по наблюдению за выборами можно масштабировать

Опыт Татарстана по наблюдению и общественному контролю над проведением выборов можно масштабировать. Об этом заявил журналистам эксперт Независимого общественного мониторинга, член исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус “За Чистые Выборы”», член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа».

«Независимый общественный мониторинг и модель работы с блогерами считаю очень интересными. И мы сейчас думаем над масштабированием некоторых вещей, в том числе в рамках обратной связи с взаимным улучшением. Очень интересные вещи», – рассказал спикер по видеосвязи.

Лукаш отметил, что в Татарстане развито движение корпуса «За чистые выборы», его представители хорошо работают в системе медиамониторинга и общественного контроля.

«За этим – опыт не одного года. Он позволяет наращивать знания и компетенции. У вас высокий уровень подготовки студенческого состава. Все, что рождалось пять–семь лет назад, сформировало устойчивую систему. И оттуда идут наблюдатели, это позволяет профессионализировать наблюдение», – подчеркнул он.

Спикер назвал интересным опыт вовлечения блогеров в наблюдение за выборами. По его мнению, их участие важно, поскольку они являются лидерами общественного мнения, в первую очередь среди молодежи.

«На мой взгляд, такой подход региональной государственной политики позволяет вовлекать молодежь в процессы гражданского становления. Молодежь понимает, что ее выбор значим для нее самой. То есть патриотизм начинается с самосознания, уважения к себе, своему выбору», – заключил он.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).