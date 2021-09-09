Антон Лукаш: «Дезинформация — это недобросовестный способ борьбы за власть»

Эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг», кандидат юридических наук Антон Лукаш выступил в Общественной палате РТ с докладом об информационных рисках и угрозах в период думских выборов.

Доклад Лукаша назывался «Фабрика фейков: информационные риски и угрозы индустрии делегитимации выборов-2021». По словам эксперта, дезинформация и распространение фейков — это недобросовестный способ политической борьбы. Цель такой деятельности — навязывание оценок и увязка фактов и квазифактов в ложную, выгодную манипулятору систему взглядов у своих жертв.

«Многие через мессенджеры получают политически заряженную информацию. Есть профессиональные манипуляторы, которые вбрасывают негативную информацию под видом личной и объективной. Потом это подхватывают блогеры, и информация превращается в „истину“, влияющую на умы», — отметил Лукаш.

На мероприятии в Общественной палате РТ также участвовали наблюдатели, представители партий и общественных организаций. Обсуждались вопросы обеспечения прозрачности и чистоты избирательной кампании, организации наблюдения, а также современные формы делегитимации выборов, которые заранее позволяют внушить избирателям негативные установки. С докладом об итогах совместной деятельности в преддверии выборов — о подготовке и обучении наблюдателей — выступил региональный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Республике Татарстан, член координационного совета Общественной палаты РТ по общественному контролю за голосованием Рафаэль Фахрутдинов.

По словам эксперта, единство партий и общественников позволит достичь главного результата — соблюдения законодательства в ходе избирательной кампании, открытости и легитимности выборов.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что на организаторов выборов и наблюдателей возложена серьезная миссия. Для обеспечения стабильности в обществе необходимо изучать техники манипуляции и владеть законными способами их нейтрализации. Задача стоит, с одной стороны, в выявлении фейковых инфоповодов, а с другой — в помощи в оформлении документов, если сведения о правонарушении достоверны.