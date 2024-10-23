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Политика 23 октября 2024 21:16

Антон Кобяков в Казани: «Спасибо Западу за БРИКС»

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Страны Запада фактически противопоставляют себя всему миру. Любого, несогласного с их позицией, они запугивают санкциями и изоляцией. Об этом заявил советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году Антон Кобяков на пресс-брифинге в МВЦ «Казань Экспо».

«БРИКС как набирающий обороты формат родился благодаря тому же Западу. Так что спасибо Западу за БРИКС», сказал советник.

По его словам, западные инвестбанкиры в отличие от политиков понимают, что «рост в мире только в БРИКС». «Потенциал у нас, а не у них», убежден ответственный секретарь оргкомитета.

Он отметил, что на страны объединения сейчас приходится более 40% мировых запасов нефти и 53% запасов природного газа. Экологическая повестка БРИКС будет строиться на создании общего рынка природных единиц.

«На страны Запада приходится всего 9% детей от их мирового количества. Все остальные дети БРИКС. У Запада будущего нет», — убежден Кобяков.

Советник Владимира Путина добавил, что мир сегодня идет по направлению к фрагментации, разделяясь на сильные экономики и западные экономики.

«БРИКС не против кого-либо. Однако в США и НАТО уже поспешили заявить, что БРИКС им угрожает», заявил советник.

По его мнению, «англосаксы» предпринимают беспрецедентные меры, готовят многоуровневую стратегию по ослаблению БРИКС. «Мы уверены, что нас это еще больше укрепит и сильнее объединит», подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета.

По словам Кобякова, руководители государств БРИКС понимают, что сила в уважении права других быть другими, иметь собственный суверенный путь развития. «Именно это одна из причин, почему все так хотят в БРИКС и видят в нем альтернативу», заключил он.

Шестнадцатый саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС межгосударственное объединение, созданное в 2006 году.

#саммит БРИКС
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