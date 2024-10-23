Антон Кобяков в Казани: «Спасибо Западу за БРИКС»

Страны Запада фактически противопоставляют себя всему миру. Любого, несогласного с их позицией, они запугивают санкциями и изоляцией. Об этом заявил советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году Антон Кобяков на пресс-брифинге в МВЦ «Казань Экспо».

«БРИКС как набирающий обороты формат родился благодаря тому же Западу. Так что спасибо Западу за БРИКС», — сказал советник.

По его словам, западные инвестбанкиры в отличие от политиков понимают, что «рост в мире только в БРИКС». «Потенциал у нас, а не у них», — убежден ответственный секретарь оргкомитета.

Он отметил, что на страны объединения сейчас приходится более 40% мировых запасов нефти и 53% запасов природного газа. Экологическая повестка БРИКС будет строиться на создании общего рынка природных единиц.

«На страны Запада приходится всего 9% детей от их мирового количества. Все остальные дети — БРИКС. У Запада будущего нет», — убежден Кобяков.

Советник Владимира Путина добавил, что мир сегодня идет по направлению к фрагментации, разделяясь на сильные экономики и западные экономики.

«БРИКС не против кого-либо. Однако в США и НАТО уже поспешили заявить, что БРИКС им угрожает», — заявил советник.

По его мнению, «англосаксы» предпринимают беспрецедентные меры, готовят многоуровневую стратегию по ослаблению БРИКС. «Мы уверены, что нас это еще больше укрепит и сильнее объединит», — подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета.

По словам Кобякова, руководители государств БРИКС понимают, что сила — в уважении права других быть другими, иметь собственный суверенный путь развития. «Именно это одна из причин, почему все так хотят в БРИКС и видят в нем альтернативу», — заключил он.