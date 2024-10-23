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Кобяков сообщил о беспрецедентных кибератаках в дни саммита БРИКС в Казани
Кибератаки со стороны недружественных стран в дни проведения саммита БРИКС в Казани превзошли в разы атаки на ранее проводимые нами мероприятия. Об этом сообщил советник Президента России, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в БРИКС в 2024 году Антон Кобяков на пресс-брифинге в «Казань Экспо».
«Сказать об интересе стран Запада к саммиту БРИКС в Казани – значит ничего не сказать. Об огромном интересе со стороны недружественных к нам стран говорят беспрецедентные атаки на инфраструктуру площадки и внешние ресурсы мероприятия», – рассказал Кобяков.
По его словам, вчера и сегодня утром осуществлялись массированные кибератаки на IT-инфраструктуру и внешние ресурсы БРИКС 2024, сайты оператора мероприятия и Росконгресса.
«Мощность атак на каналы связи составила более 40 гигабит в секунду», - уточнил советник Президента РФ.
Он подчеркнул, что Россия это предвидела и готовилась отразить кибератаки. Так, специально сформирована структура информационной безопасности саммита, предпринимаются все возможные усилия, чтобы всем участникам было комфортно работать, добавил советник.
«Вот из-за таких недобросовестных методов Запад и потерял статус надежного и прогнозируемого партнера. Запад быстро теряет своё доминирование и фактически самоизолируется», – заключил Кобяков.
Шестнадцатый саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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