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Общество 23 октября 2024 19:19

Антон Кобяков поблагодарил Татарстан за организацию саммита БРИКС в Казани

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Антон Кобяков поблагодарил Татарстан за организацию саммита БРИКС в Казани
Антон Кобяков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Советник Президента России Антон Кобяков поблагодарил руководство Татарстана за организацию саммита БРИКС в Казани. Об этом ответственный секретарь Организационного комитета БРИКС заявил на пресс-брифинге в МВЦ «Казань Экспо».

«В контексте нынешнего саммита особую благодарность хочется выразить Раису Татарстана Рустаму Минниханову и его высокопрофессиональной команде, а также всем жителям Казани за то, что позволили вместе подготовить, провести саммит на самом высоком уровне, за гостеприимство», сказал советник.

Кобяков также поблагодарил освещающих саммит журналистов за активную, плодотворную и созидательную работу.

По его мнению, мероприятия такого масштаба и значимости приносят положительные результаты для города, страны и всех государств БРИКС.

Шестнадцатый саммит глав государств стран БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#саммит БРИКС
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