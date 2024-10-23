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Антон Кобяков поблагодарил Татарстан за организацию саммита БРИКС в Казани
Советник Президента России Антон Кобяков поблагодарил руководство Татарстана за организацию саммита БРИКС в Казани. Об этом ответственный секретарь Организационного комитета БРИКС заявил на пресс-брифинге в МВЦ «Казань Экспо».
«В контексте нынешнего саммита особую благодарность хочется выразить Раису Татарстана Рустаму Минниханову и его высокопрофессиональной команде, а также всем жителям Казани за то, что позволили вместе подготовить, провести саммит на самом высоком уровне, за гостеприимство», — сказал советник.
Кобяков также поблагодарил освещающих саммит журналистов за активную, плодотворную и созидательную работу.
По его мнению, мероприятия такого масштаба и значимости приносят положительные результаты для города, страны и всех государств БРИКС.
Шестнадцатый саммит глав государств стран БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября.
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