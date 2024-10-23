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Общество 23 октября 2024 20:19

Антон Кобяков: Казань превращается в мультикультурный город

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Антон Кобяков: Казань превращается в мультикультурный город
Антон Кобяков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань превращается в мультикультурный город. Об этом заявил советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году Антон Кобяков на пресс-брифинге в «Казань Экспо».

«Не случайно [именно] в Казани мы проводим исламский форум. И перспектива приезжать сюда увеличивается, сказал советник. 175 наций и народностей живут в Татарстане».

По его словам, Татарстан своим развитием доказал, что созидательный способ хозяйствования, основанный на уважении к друг другу и толерантный, более эффективен.

«Казань хорошеет, становится притягательной. Пять миллионов туристов свидетельствуют о том, что это город, который привлекает многих. Здесь огромный кластер», подчеркнул Кобяков.

Он также рекомендовал участникам саммита БРИКС посетить научно-промышленную выставку продукции предприятий и организаций республики «Сделано в Татарстане», которая развернулась на площадке Госсовета РТ.

«Там представлены некоторые элементы того, что производится в республике. Мы обратились к Раису РТ Рустаму Минниханову, чтобы эта выставка была показана на Петербургском экономическом форуме, чтобы этот кластер по следам БРИКС могли увидеть и другие», подчеркнул советник Владимира Путина.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#саммит БРИКС
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