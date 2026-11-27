На следующей неделе в Казани на театральной площадке MOÑ состоятся встречи с деятелями современного театра.

Так, 3 декабря куратор, музыкальный и театральный критик Дмитрий Ренанский расскажет о ключевых тенденциях, главных героях и важнейших проектах театра 2020-х. Речь пойдет о том, как изменились очертания современного театра за последние годы, как выглядит театральный пейзаж сегодня в России и за рубежом, а также кто определяет правила игры на театральной сцене здесь и сейчас.

На следующий день, 4 декабря, пройдет паблик-ток с руководителем Новой Оперы Антоном Гетьманом. Он был директором Петербургской филармонии, четырнадцать лет работал заместителем директора Большого театра, затем возглавлял Музтеатр имени Станиславского. С 2020-го Гетьман руководит Новой Оперой, которую он за несколько сезонов превратил в один из ключевых московских театров.