Антон Егорчев: «У нас сложно учиться, но оно того стоит»

Фото: Лев Диденко / предоставлено ИВМиИТ

Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ увеличил квоту на целевую контрактную подготовку. О том, как удалось это сделать, и почему следует поторопиться с подачей документов, рассказал первый заместитель директора Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Антон Егорчев в интервью для ИА «Татар-информ».

- Антон Александрович, каково количество вакантных контрактных мест на направления подготовки бакалавриата и магистратуры? Сколько стоит обучение?

- Дополнительные контрактные места есть, но их мало. В этом году наш институт бьет все рекорды по конкурсу как на бюджетные места, так и на контрактные. К слову, на «бюджете» был конкурс более 40 человек на место. Сегодня продолжается прием на контрактной основе. Квота уже забита и превышена, однако мы готовы ее увеличить и принять еще 50 человек и в бакалавриат, и в магистратуру. Полагаю, с имеющимися показателями приема контрактные места будут заполнены в районе 5-10 сентября. Если вы еще не подали документы, постарайтесь сделать это в самое ближайшее время.

Дополнительный набор стал возможен благодаря открытию новых учебных аудиторий, оснащенных качественной мебелью и современными техническими средствами обучения. Нельзя не отметить и тот факт, что численность профессорско-преподавательского состава нашего института постоянно растет. Со стоимостью обучения можно ознакомиться на нашем сайте. Отмечу, что цены остались примерно на уровне прошлого года.

Антон Егорчев Фото: Лев Диденко / предоставлено ИВМиИТ

- Расскажите, пожалуйста, о направлениях подготовки, реализуемых в институте.

- Мы готовим специалистов более чем по 30 различным направлениям в области IT. Учеба проходит по трем уровням: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Направления связывают различные научные и практические области с IT-сферой. Например, направление «Бизнес – информатика» направлено на применение информационных технологий в сфере экономики; «Фундаментальная информатика и информационные технологии» даст будущим специалистам знания и навыки во многих сферах, например, в области продвинутого применения машинного обучения; направление «Прикладная математика» связано с использованием сложным математических аппаратов при проектировании нейронных сетей.

- Как организована научно-исследовательская работа студентов? Где проходит студенческая практика?

- Научно-исследовательская работа проходит как на кафедре, так и на специализирвоанный площадке СКБ - студенческого конструкторского бюро. В СКБ студенты занимаются научными и прикладными задачами, отражающими потребности реального сектора экономики. Проще говоря, наши студенты приобретают опыт работы начиная со студенческой скамьи, выполняя конкретные проекты конкретных заказчиков. Самые успешные из учащихся получают предложения о работе еще будучи студентами бакалавриата и продолжают трудиться в СБК. Помимо СКБ, студенты могут проходить практику у наших индустриальных партнеров.

- Возможно ли перевестись в институт из других вузов? Как это сделать?

- Безусловно, такой вариант возможен. Если студент закрыл первую сессию в другом ВУЗе, то он может к нам перевестись, сдав академическую разницу и написав заявление в необходимой форме.

Фото: Лев Диденко / предоставлено ИВМиИТ

- Расскажите о преподавательском составе и качестве преподавания. Вводятся ли новые образовательные технологии?

- Мы можем похвастаться наличием самых квалифицированных преподавательских кадров. Это очень опытные сотрудники различных возрастов: от молодых специалистов, работающих как на предприятиях, так и у нас, которые ведут практические занятия и делятся своим опытом в IT- сфере, до аксакалов, способных четко и понятно раскрыть самые сложные темы с практической и теоретической точек зрения.

- С кем сотрудничает институт и чем полезны эти связи могут быть для студентов?

- Мы партнерствуем с десятками компаний. Дважды в год организуем День карьеры, во время которого студенты лично общаются с представителями различных предприятий. В рамках так называемой «ярмарки», компании проводят самопрезентации и приглашают на работу.

- Что такое «Бизнес-информатика», насколько востребованы специалисты этой сферы?

- «Бизнес-информатика», как я говорил ранее – это направление, в котором готовят высококлассных IT-специалистов в сфере экономики. Это, как и программисты экономических систем, одна из самых востребованных сегодня профессий. Зарплаты бизнес-аналитиков находятся на очень высоком уровне. Данное направление существует уже несколько лет. В этом году мы существенно переработали учебные планы по данному направлению для обеспечения полного соответствия требованиям к специалистам текущего года. Собственно говоря, мы всегда тщательно следим за современностью преподаваемого материала.

Фото: Лев Диденко / предоставлено ИВМиИТ

- Какие знания получает студент, обучающийся по специальности «Прикладная математика и информатика»?

- Он становится настоящим специалистом как в области применения математики при решении алгоритмических задач в программировании, так и в области прикладной информатики. По какой специальности студент бы ни обучался, он всегда может прийти в СКБ и освоить там конкретную IT-профессию: от разработчика мобильных приложений до математика-алгоритмиста и схемотехника. Учащийся может сделать выбор в пользу любого низко-, средне- и высокоуровневого языка программирования.

- Как ваши выпускники находят работу? Оказывается ли им поддержка в этом вопросе?

- Безусловно, мы оказываем помощь в поиске работы уже когда студент учится и хочет работать. Мало того – мы сами сообщаем ему об открытых вакансиях. Наш институт ориентирован не только на теоретические знания, но и на практическое их применение. Наши выпускники – это программисты с блестящими перспективами и конкурентными зарплатами. Чаще всего они становятся специалистами различных прикладных направлений и руководителями рабочих групп. Однако некоторые выпускники уходят в IT-бизнес со своими стартапами, получая при этом активную поддержку с нашей стороны.

- Почему престижно учиться в ИВМиИТ? В чем уникальность образования именно в вашем институте?

- ИВМиИТ КФУ, он же ВМК, уже несколько десятилетий относят к самым популярным и престижным институтам не только в России, но и за рубежом. Наши студенты ежегодно выходят в финал чемпионата мира по программированию, подтверждая высочайший уровень получаемого образования и повышая узнаваемость Казани и Татарстана в глазах иностранцев. У нас учиться сложно, это неоспоримо. Но оно того стоит.

К слову, подать заявление на поступление в Институт вычислительной математики и информационных технологий можно через единый портал для абитуриентов КФУ «Буду студентом!» (Социально-образовательная сеть КФУ Буду студентом! (kpfu.ru)) или принести документы лично. Следите за новостями и ознакомьтесь с подробной информацией в инстаграм-аккаунте Института (https://www.instagram.com/ivmiit/).

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