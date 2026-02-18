Антон Богданов и Стася Милославская представили фильм «Красавица» в Казани

Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра «Киномакс-IMAX» / Марк Асфандияров

В казанском кинотеатре «Киномакс-IMAX» 17 февраля состоялся премьерный показ фильма «Красавица» режиссера Антона Богданова. Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о подвиге сотрудников Ленинградского зоосада, спасавших животных в годы блокады.

Перед началом показа фильм представили сам режиссер и исполнительница одной из главных ролей Стася Милославская. Они объяснили, почему Казань вошла в число первых городов, где прошла премьера.

Как рассказал Богданов, первый показ состоялся в Санкт-Петербурге, «потому что это город-герой, про который снят фильм». Казань же для показа выбрали не случайно: в годы войны часть животных из Ленинградского зоосада была эвакуирована именно в столицу ТАССР.

Кроме того, режиссер поделился забавным совпадением: в одной из сцен героиня Стаси Милославской по сценарию должна была говорить об эвакуированных в Башкирию родственниках, но актриса попросила заменить регион на Татарстан.

«Я на четверть татарка по маминой линии и очень этим горжусь. Я впервые в Казани и очень рада наконец познакомиться с городом», – пояснила Милославская.

Фильм рассказывает историю бегемотихи Красавицы, пережившей все 900 дней блокады благодаря усилиям служительницы Евдокии Дашиной (Юлия Пересильд), которая ежедневно носила из Невы по 400 литров воды, чтобы спасти кожу животного от пересыхания.

«В это сложно поверить, но история абсолютно реальная. Многие ленинградцы старшего поколения ее знают, но за пределами Петербурга она не так известна. Мне было важно рассказать ее спокойно, без пафоса – как историю человеческой стойкости, любви и ответственности», – отметил Богданов.

Режиссер подчеркнул, что не стремился снять фильм о войне. «Наш фильм не про смерть, как мы привыкли воспринимать Блокаду. Это фильм про жизнь. Мы сознательно ушли от сцен ужасов, потому что хотим показать человеческий свет внутри страшных обстоятельств», – объяснил он.

Актеры также рассказали о сложностях работы с животными. Почти все звери в кадре настоящие, и у каждого – своя судьба. «Все животные прекрасные, они никогда не лгут, не пытаются играть и очень органично смотрятся в кадре, это завораживает», – поделился Богданов.

Снявшегося в фильме тигренка Марусю создатели спасли от жизни в тяжелых условиях в Дагестане: там маленького хищника содержали в собачьей конуре, животное болело.

Красавицу сыграл цирковой бегемот Златик. Сцены с ним снимали в Перми и Новосибирске, куда группа летала специальным блоком.

«Златик оказался настоящим артистом: не боялся света, не пугался камеры. Ходил, сидел, лежал, открывал рот. Мы кидали ему морковку, он открывал рот – и казалось, что он поет. Потом морковку на графике убирали», – раскрыл некоторые секреты съемок Богданов.

Для опасных сцен, где актеры находятся вплотную к животному, изготовили реалистичную аниматронную куклу. Она дышала, раздувала бока и шевелила ушами.

Самыми сложными в съемочном процессе, по словам режиссера, оказались погодные условия: съемки проходили в феврале, но снега не было, его приходилось завозить из Ленинградской области и рассыпать по декорациям, оберегая от таяния.

После показа состоялась Q&A-сессия, где зрители смогли задать вопросы создателям.

Фильм «Красавица» выходит при поддержке Фонда кино и телеканала «Россия».

Фото предоставлены пресс-службой кинотеатра «Киномакс-IMAX» / Марк Асфандияров.

Видео: Чулпан Шакирова / «Татар-информ».