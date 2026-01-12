news_header_top
На главную ТИ-Спорт 12 января 2026 14:10

Антон Берлев покинул «Салават Юлаев»

Антон Берлев покинул «Салават Юлаев»
Фото: hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» расторг контракт с форвардом Антоном Берлевым по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщил сайт уфимского клуба.

Ранее, уфимцы поместили 32-летнего нападающего в список отказов. Известно, что ни один клуб КХЛ в течение двух суток не забрал оттуда Берлева.

Берлев подписал полноценное соглашение с «Салаватом Юлаевым» после просмотрового пробного контракта 13 октября 2025 года. В текущем сезоне за уфимский клуб он провел семь матчей и отдал четыре результативные передачи.

В послужном списке Берлева значатся такие команды КХЛ, как «Адмирал», «Торпедо» и «Сибирь».

