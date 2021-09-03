В школах Татарстана состоится 10-дневный цикл лекций о доверии и антитерроризме

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Более 20 общеобразовательных учреждений Казани, Зеленодольска и некоторых районов Татарстана охватит 10-дневный цикл открытых лекториев антитеррористической направленности. Они будут посвящены теме «Доверие». Об этом ИА «Татар-информ» рассказал представитель региональной общественной организации «Академия творческой молодежи Республики Татарстан», руководитель республиканской программы «Мы — это мир!» Андрей Егоров.

«Наша академия при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и аппарата Антитеррористической комиссии в РТ занимается в том числе реализацией программы „Мы — это мир!“. Она направлена на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде. Мы ежегодно готовим соответствующие материалы. В этом году наша фокус-группа выбрала и разработала тему „Доверие“, которую обсудят в школах Татарстана до 12 сентября», — поделился планами Андрей Егоров.

Первая встреча с учащимися прошла сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в казанской школе №91. Для старшеклассников лекция стала второй – в мае они уже узнали о «Культуре помощи». Сегодня перед ними выступил общественный помощник руководителя аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан, преподаватель Института международных отношений КФУ Дидар Оразов.

«Мы приходим с профилактическими лекциями не для того, чтобы рассказать о законах. Мы хотим наладить общение, неформальное отношение, чтобы люди понимали, что сфера безопасности – это прерогатива не только силовых структур. Мы хотим, чтобы понимание ситуации возникало у людей осознанно, и пытаемся делать тему безопасности как минимум интересной, захватывающей», – рассказал спикер.

Курс лекций в образовательных учреждениях Татарстана проведут молодежные помощники руководителя аппарата Антитеррористической комиссии в РТ — сотрудники министерств, ведомств и учреждений республики, преподаватели и студенты учебных учреждений высшего образования. Материал для лекций подготовлен совместно с психологом и общественным и молодежными помощниками руководителя аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан.