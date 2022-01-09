Антитела после коронавируса оказались способны атаковать здоровые клетки

Возникающие у переболевших коронавирусом Covid-19 антитела оказались способны ошибочно атаковать здоровые клетки организма. К такому выводу пришла группа исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе, статья которых опубликована в Journal of Translational Medicine.

Американские ученые изучили состояние 177 медицинских работников, переболевших коронавирусом до появления вакцин. Информацию о них сравнивали с полученными до пандемии данными о 53 здоровых людях из контрольной группы.

В течение полугода у перенесших Covid-19 выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов и кожи, а также нервной системы.

Среди участников исследования 65% составляли женщины, 35% — мужчины, а их средний возраст равнялся 35 годам. Если общий ответ на аутоагрессивные антитела был более выражен у женщин после бессимптомной инфекции, то широта и степень их реактивности были более заметны у мужчин после как минимум легкой симптоматической инфекции.

«<…> инфекция SARS-CoV-2 даже при отсутствии тяжелого клинического заболевания может привести к широкому ответу аутоагрессивных антител, который демонстрирует характерные для пола модели распространенности и антигенной селективности», — резюмировали медики.