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Антироссийские санкции ЕС продлены еще на полгода
Совет ЕС сегодня объявил о продлении всех санкций, введенных против России, еще на шесть месяцев — до 31 января 2025 года. Об этом сообщается в соответствующем заявлении на сайте совета.
В тексте уточнено, что речь идет о санкциях, которые начали действовать в 2014 году, а затем были расширены в феврале 2022 года. К настоящему моменту они включают комплекс секторальных мер и затрагивают финансы, технологии, товары двойного назначения, транспорт, промышленность и другие.
В частности, продлены санкции против российской нефти и нефтепродуктов, отключение от SWIFT для ряда российских банков, ограничения для СМИ.
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