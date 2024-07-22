Антироссийские санкции ЕС продлены еще на полгода

Совет ЕС сегодня объявил о продлении всех санкций, введенных против России, еще на шесть месяцев — до 31 января 2025 года. Об этом сообщается в соответствующем заявлении на сайте совета.

В тексте уточнено, что речь идет о санкциях, которые начали действовать в 2014 году, а затем были расширены в феврале 2022 года. К настоящему моменту они включают комплекс секторальных мер и затрагивают финансы, технологии, товары двойного назначения, транспорт, промышленность и другие.

В частности, продлены санкции против российской нефти и нефтепродуктов, отключение от SWIFT для ряда российских банков, ограничения для СМИ.