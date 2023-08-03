Антирекорды пикирующего рубля: «95 за доллар увидеть можем»

Евро и доллар с их вчерашними антирекордами добавили нервозности

Фото: © Антон Черныш / «Татар-информ»

«Объяснить и я могу. Ты скажи, что происходит»

Евро и доллар продолжают обновлять июльские антирекорды. Высшей точки курс официальной валюты еврозоны достиг накануне – 103 рубля, на этой же позиции и остался к закрытию торгов. Доллар по итогам дня стоил 94,2 рубля. Рубль ослаб до уровня марта 2022 года.

Сегодня с утра курсы валют отскочили назад, но потихоньку снова начали набирать темп. В результате на Московской бирже доллар на 12.30 мск стоил 93,6 рубля, евро – 102,3 рубля.

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган заметил, что колебания курса рубля напоминают ему старую шутку про аналитиков:

– Дружище, ты вообще понимаешь, что происходит?

– Ну я, если хочешь, могу объяснить.

– Слушай, объяснить и я могу. Ты скажи, что происходит!

Он заявил, что по сути есть устойчивый спрос на валюту, для которого недостаточно предложения экспортной выручки.

Кроме того, завершился налоговый период. Экспортерам можно особо не спешить с продажей валютной выручки. Также эксперт напомнил, что продолжается отток средств. По его мнению, частично это связано с сезонностью. Народ активно покупает валюту для отпуска в той же Турции и других странах.

Есть устойчивый спрос на валюту, для которого недостаточно предложения экспортной выручки Фото: © «Татар-информ»

Минфин и ЦБ забили в колокола

Коган считает, что ЦБ и Минфин начали бить в колокола, опасаясь раскрутки инфляции. «Никто особо не заинтересован в дальнейшей девальвации рубля», – полагает он.

Власти оперативно отреагировали на излишнее укрепление рубля. Так, Минфин отказался от закупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы, как предписывает бюджетное правило: ведомство с помощью ЦБ закупает в Фонд национального благосостояния (ФНБ) юани и золото в ситуациях, когда доходы превышают установленный на месяц базовый уровень. Причем «Ведомости» со ссылкой на информированный источник сообщили, что дополнительные средства от продажи нефти и газа, как ожидается, будут получены в августе.

Решение не закупать валюту принято из-за ослабления рубля – интервенции оказывали бы дополнительное давление на курс. Сверхдоходы будут направлены на финансирование дефицита, благодаря чему темпы использования средств ФНБ замедлятся.

Более того, на фоне ослабления рубля ЦБ с 1 августа начал дополнительно продавать валюту из ФНБ. Если бы власти не отказались от части бюджетного правила, это только бы усилило его падение.

Доходы от роста цены на нефть потихоньку, но начнут влиять на курс Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«95 увидеть можем»

Генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков заметил, что остановить ослабление рубля могут не только корректировка бюджетного правила, но и ограничения на вывод капитала, а также существенное повышение ставки ЦБ РФ.

Евгений Коган полагает, что ЦБ имеет возможность вмешаться и через продажу юаней, в случае необходимости может административно ограничить покупки валюты и вновь поменять правила игры по выводу средств физлицами.

«Импорт при таком курсе для ряда игроков уже не настолько выгоден. А для кого-то уже и убыточен. Минфин будет тормозить с покупками валюты в рамках бюджетного правила. Доходы от роста цены на нефть потихоньку, но начнут влиять на курс», – считает Коган.

В связи с этим он полагает, что у рубля в данный момент нет значительного потенциала для дальнейшего ослабления.

«95 увидеть можем. Любое движение может носить инерцию и излишний размах. И потихоньку снова потом вполне можем вернуться на 80-е уровни и там и зажить какое-то время, на мой взгляд, на уровни 87–92», — прогнозирует Евгений Коган. «Если только не произойдет (или происходит) что-то, кардинально меняющее расклады и все модели. Что-то, ломающее саму систему координат», – заметил инвестбанкир.