Антирекорд УНИКСа на «трешках» и бессилие без Нено: как казанцы с треском проиграли ЦСКА

Ужас УНИКСа на трехочковых бросках – это что вообще было?

Буквально неделю назад УНИКС и ЦСКА уже встречались между собой в Москве. Было это в рамках финала Суперкубка-2024. Тогда «армейцы» оказались сильнее и победили их со счетом 87:72.

Матч-открытие нового сезона Единой лиги ВТБ 2024/25 в эту субботу снова пришелся на противостояние «красно-синих» и «бело-зеленых». В последние годы московско-казанская баталия уже прочно вошла в золотой фонд сражений отечественного баскетбола. Каждый матч УНИКСа и ЦСКА проходит под эгидой напряжения, мастерства и эмоций.

Сегодняшняя игра как минимум в плане мастерства оказалась исключением. Обе команды совершили достаточно потерь (у хозяев – 12, у гостей – 15), показали весьма низкие проценты реализации бросков со средней (51,4% – у ЦСКА, 48,8% – у УНИКСа). А самое главное – оба клуба от слова совсем не порадовали зрителей «Мегаспорта» эффектными трехами. ЦСКА завершил встречу с процентом реализации дальних бросков – 33,3% (5 из 15).

А УНИКС.... Даже стыдно называть эту цифру – 4%. Казанцы забросили, только вдумайтесь, один трехочковый из 25 попыток. Такого ужаса на дальних бросках у УНИКСа при Велимире Перасовиче, кажется, еще не было. «Бело-зеленые» установили антирекорд Единой лиги ВТБ, смазав подряд 23 дальних броска.

«Поздравляю ЦСКА. Соперники сегодня сыграли лучше нас, особенно в концовке третьей и в четвертой четверти. Мы показали хорошее старание, но плохую игру. Когда встречаешься с таким соперником, как ЦСКА, нельзя победить с таким низким процентом трехочковых и 15 потерями. Даже когда демонстрируешь отличные действия на подборе и в защите», – сказал Перасович на пресс-конференции после матча.

УНИКС вышел на матч в неоптимальном составе

В целом, если кратко охарактеризовать матч между ЦСКА и УНИКСом, то это скорее походило на антибаскетбол, чем на изящный и увлекательный вид спорта. Трудно сказать, почему команды в дебютной встрече нового сезона показали столь низкое качество игры.

Видно, что пока не до конца влился в коллектив «армейцев» звездный сербский новичок клуба Алекса Аврамович. Талантливый молодой баскетболист системы ЦСКА Владимир Карпенко и вовсе получил от Пистиолиса всего минуту времени на паркете. Хозяйская команда победила УНИКС вновь на классе. Даже когда после первой четверти отставание «армейцев» было минус девять, не возникало ощущения, что ЦСКА не отыграет эту разницу, если не во второй, то в третьей десятиминутке.

Так и получилось. Во второй половине матча «армейцы» уверенно дожали гостей. В оправдание себе хорватский наставник может сказать, что УНИКС приехал в Москву не в оптимальном составе. Из-за разных повреждений первую игру сезона пропустили Александр Платунов, Луи Лабери и Маркос Найт. И надо признать, с участием этих баскетболистов вариативность атаки казанцев была бы намного богаче.

Фактически в матче с ЦСКА без Платунова УНИКС играл в одного разыгрывающего – Тони Тейлора, которого не хватало физически на целый матч. Все-таки американец далеко не молод, ему 34 года, и провести на паркете четыре четверти было бы для него невыполнимой задачей.

Когда Тейлор садился на скамейку запасных, разыгрывающего в УНИКСе играл Михаил Беленицкий, который по своему амплуа является «четвертым номером». Естественно, на непривычной для него позиции 22-летнему россиянину было действовать сложно. Беленицкий в роли разыгрывающего чувствовал дискомфорт и порой в очевидных ситуациях не знал, что делать с мячом. Показатели в матче у Михаила плачевные – 25:23 минуты игрового времени, два очка, ноль из шести трехочковых попыток и всего один заброшенный мяч из восьми возможных со средней.

127-й матч Перасовича на посту главного тренера УНИКСа

Занимательный и любопытный факт: матч против ЦСКА стал для Велимира Перасовича 127-м на посту главного тренера УНИКСа. Отныне хорватский специалист провел больше всех встреч на посту наставника «бело-зеленых» среди всех тренеров в истории клуба. Сегодня по этому показателю он обогнал Евгения Пашутина.

Перасович возглавляет казанскую команду с 2021 года. За это время он завоевал с УНИКСом чемпионство в 2023 году, становился серебряным и бронзовым призером Единой лиги ВТБ. А уж сколько классных легионеров раскрыл Перасович в клубе за эти три года – и не посчитать. Марио Хезонья, Ненад Димитриевич, Джален Рейнольдс –имена, которые всплывают моментально.

Без преувеличения, хорватский наставник – это и есть олицетворение современного УНИКСа в последние годы. Перасович сделал из казанской команды гранда по меркам не только Единой лиги ВТБ, но и Евролиги. Нет сомнений, что нынешний УНИКС не затерялся бы в борьбе с остальными сильными европейскими коллективами.

Победив ЦСКА, казанцы могли бы преподнести подарок Велимиру Перасовичу. Для тренера казанцев эта победа стала бы 90-й на посту наставника команды. Но не сложилось. Повод поздравить Перасовича будет у УНИКСа на предстоящей неделе – в игре против «Самары» 26 сентября.