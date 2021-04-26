Антипремию «Тяжело с татарским» присвоили «Старому городу» и Дирекции парков и скверов

Антипремия «Тяжело с татарским», которая проводится в рамках акции «Я разговариваю по-татарски», вручена префектуре «Старый город», Дирекции парков и скверов Казани и Музею-заповеднику «Казанский Кремль». Вручение прошло сегодня на улице Баумана.

«В их социальных сетях информация представлена исключительно на русском языке», — сказала председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслим.

Обладателями благодарственных писем за активное использование татарского языка стали такси «Татарстан» и выставочный центр «Казань Экспо».

В прошлом году антипремия была присуждена Федеральной службе государственной статистики.

Организаторы ежегодно вручают антипремию «Тяжело с татарским». В этом году церемония прошла в десятый раз. Цель акции — привлечь внимание неравнодушных к татарскому языку.