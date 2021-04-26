news_header_top_970_100
Минниханов и Шаймиев возложили цветы к памятнику Тукая в Казани в день рождения поэта
Минниханов и Шаймиев возложили цветы к памятнику Тукая в Казани в день рождения поэта
Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила дать больше свободы регионам
Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила дать больше свободы регионам
ТАИФ и СИБУР приступили к объединению нефтегазохимического бизнеса
ТАИФ и СИБУР приступили к объединению нефтегазохимического бизнеса
Ру Тат
news_header_bot_970_100
26 апреля 2021  18:24
Зиля Мубаракшина

Антипремию «Тяжело с татарским» присвоили «Старому городу» и Дирекции парков и скверов

news_top_970_100

Антипремия «Тяжело с татарским», которая проводится в рамках акции «Я разговариваю по-татарски», вручена префектуре «Старый город», Дирекции парков и скверов Казани и Музею-заповеднику «Казанский Кремль». Вручение прошло сегодня на улице Баумана. 

«В их социальных сетях информация представлена исключительно на русском языке», — сказала председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслим. 

Обладателями благодарственных писем за активное использование татарского языка стали такси «Татарстан» и выставочный центр «Казань Экспо».

В прошлом году антипремия была присуждена Федеральной службе государственной статистики. 

Организаторы ежегодно вручают антипремию «Тяжело с татарским». В этом году церемония прошла в десятый раз. Цель акции — привлечь внимание неравнодушных к татарскому языку.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное